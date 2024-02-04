MESEM kapsamında çalıştırılan çocuk Murat Can Eryılmaz öldü

Kilis’te inşaatın 8'inci katından düşen 17 yaşındaki Murat Can Eryılmaz, 72 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti.

Eryılmaz, Milli Eğitim Bakanlığı'nca (MEB) kurulan mesleki eğitim merkezlerinde (MESEM) çalışan çocuklardan biriydi.

Kilis’te 21 Kasım 2023’te çalıştığı 13 katlı inşaatın 8. katından düşen 17 yaşındaki Eryılmaz, 72 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti.

Son bir yılda 8 çocuk öldü

Eryılmaz, Malatya Turgutlu Özal Tıp Fakültesi Hastanesinde yoğum bakım ünitesinde tedavi görüyordu.

Eryılmaz’ın ölümüyle birlikte son bir yılda MESEM kapsamında çalışırken iş cinayetinde ölen çocuk sayısı sekize yükseldi.

MEB’in verilerine göre haftanın 4 günü işte 1 gün okulda olmak üzere MESEM kapsamında 1.4 milyon çocuk (öğrenci) çalıştırılıyor.

MESEM öğrencisi Erol Can Yavuz, staj gördüğü atölyede hayatını kaybetti

"MESEM'lerde çırak, stajyer ve kursiyer şeklinde çalıştırılan öğrenci sayısı kaç?"

(EMK)