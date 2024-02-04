İŞ CİNAYETİ
MESEM kapsamında çalıştırılan çocuk Murat Can Eryılmaz öldü
Eryılmaz’ın ölümüyle birlikte son bir yılda MESEM kapsamında çalışırken iş cinayetinde ölen çocuk sayısı sekize yükseldi.
Kilis’te inşaatın 8'inci katından düşen 17 yaşındaki Murat Can Eryılmaz, 72 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti.
Eryılmaz, Milli Eğitim Bakanlığı'nca (MEB) kurulan mesleki eğitim merkezlerinde (MESEM) çalışan çocuklardan biriydi.
Kilis’te 21 Kasım 2023’te çalıştığı 13 katlı inşaatın 8. katından düşen 17 yaşındaki Eryılmaz, 72 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti.
Son bir yılda 8 çocuk öldü
Eryılmaz, Malatya Turgutlu Özal Tıp Fakültesi Hastanesinde yoğum bakım ünitesinde tedavi görüyordu.
Eryılmaz’ın ölümüyle birlikte son bir yılda MESEM kapsamında çalışırken iş cinayetinde ölen çocuk sayısı sekize yükseldi.
MEB’in verilerine göre haftanın 4 günü işte 1 gün okulda olmak üzere MESEM kapsamında 1.4 milyon çocuk (öğrenci) çalıştırılıyor.
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(EMK)