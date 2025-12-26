ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
ÇOCUK
YT: Yayın Tarihi: 26.12.2025 16:45 26 Aralık 2025 16:45
 ~  SG: Son Güncelleme: 26.12.2025 17:01 26 Aralık 2025 17:01
Okuma Okuma:  2 dakika

MESEM'i protesto eden 16 TİP’li genç tahliye edildi

Türkiye İşçi Partisi, MESEM uygulaması ve çocuk işçi ölümleri nedeniyle Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’i protesto eden ve tutuklanan 16 üyesinin tahliye edildiğini duyurdu.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
MESEM'i protesto eden 16 TİP’li genç tahliye edildi

Mesleki Eğitim Merkezi'ni (MESEM) protesto ettiği için tutuklanan 13'ü öğrenci 16 TİP üyesi adlî kontrol şartıyla tahliye edildi.

MESEM: Çocukların eğitim adı altında işçileştirilmesi
MESEM: Çocukların eğitim adı altında işçileştirilmesi
5 Aralık 2025

Türkiye İşçi Partisi (TİP), MESEM'i protesto ettikleri için tutuklanan 16 gencin tahliye edildiğini duyurdu.

TİP'in sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "MESEM’lerde çocukların katledilmesini protesto ettikleri için haftalardır cezaevinde tutulan 16 TİP’li genç yoldaşımız tahliye edildi! Sıra bu ucube sistemi tarihe gömmekte, düzeni değiştirmekte!" denildi.

16 yaşındaki MESEM öğrencisi anlatıyor: Isınmak için sobaya yağ döküp, çöp yakıyoruz
20 KASIM DÜNYA ÇOCUK HAKLARI GÜNÜ
16 yaşındaki MESEM öğrencisi anlatıyor: Isınmak için sobaya yağ döküp, çöp yakıyoruz
17 Kasım 2025

Ne olmuştu?

3 Aralık'ta Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in katıldığı Türkiye Yüzyılı Mesleki ve Teknik Eğitim (MESEM) Zirvesi’ni protesto ettikleri için gözaltına alınan 17 Türkiye İşçi Partisi (TİP) üyesi öğrenci, savcılıkta ifadeleri alınmadan tutuklama talebiyle hâkimliğe sevk edilmiş, öğrencilerden 16'sı, hâkimlikçe tutuklanmıştı.

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Sözcüsü Sera Kadıgil, MESEM’lerde yaşanan çocuk ölümlerini protesto ettikleri için gözaltına alınan 16 gencin, eylemin gerçekleştiği Pullman Otel’in şikayeti üzerine “mala zarar verme” suçundan tutuklamaya sevk edildiğini açıklamış ve otelin gençlerden “halıya boya döküldüğü” ve “bir camda çatlak oluştuğu” iddiasıyla şikâyetçi olduğunu belirtmişti.

MESEM'lere karşı hakkınızı nasıl arayabilirsiniz?

İstanbul Barosu Çocuk Hakları Merkezi'nin bu konuda iki ayrı rehberi bulunuyor.

“Aileler ve Uygulayıcılar için MESEM Öğrencilerinin Hak Arama Rehberi” için tıklayınız.

“MESEM Öğrencileri İçin Hak Rehberi?” çocuk dostu broşür için tıklayınız.

(NÖ)

Haber Yeri
İstanbul
MESEM çocuk işçi çocuk işçiliğiyle mücadele çoçuk işçi cinayetleri
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
Sayfa Başına Git