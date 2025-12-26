MESEM'i protesto eden 16 TİP’li genç tahliye edildi

Mesleki Eğitim Merkezi'ni (MESEM) protesto ettiği için tutuklanan 13'ü öğrenci 16 TİP üyesi adlî kontrol şartıyla tahliye edildi.

MESEM: Çocukların eğitim adı altında işçileştirilmesi

Türkiye İşçi Partisi (TİP), MESEM'i protesto ettikleri için tutuklanan 16 gencin tahliye edildiğini duyurdu.

TİP'in sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "MESEM’lerde çocukların katledilmesini protesto ettikleri için haftalardır cezaevinde tutulan 16 TİP’li genç yoldaşımız tahliye edildi! Sıra bu ucube sistemi tarihe gömmekte, düzeni değiştirmekte!" denildi.

MESEM’lerde çocukların katledilmesini protesto ettikleri için haftalardır cezaevinde tutulan 16 TİP’li genç yoldaşımız tahliye edildi!



Sıra bu ucube sistemi tarihe gömmekte, düzeni değiştirmekte! pic.twitter.com/JT9IRC2DJE — Türkiye İşçi Partisi (@tipgenelmerkez) December 26, 2025

20 KASIM DÜNYA ÇOCUK HAKLARI GÜNÜ 16 yaşındaki MESEM öğrencisi anlatıyor: Isınmak için sobaya yağ döküp, çöp yakıyoruz

Ne olmuştu? 3 Aralık'ta Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in katıldığı Türkiye Yüzyılı Mesleki ve Teknik Eğitim (MESEM) Zirvesi’ni protesto ettikleri için gözaltına alınan 17 Türkiye İşçi Partisi (TİP) üyesi öğrenci, savcılıkta ifadeleri alınmadan tutuklama talebiyle hâkimliğe sevk edilmiş, öğrencilerden 16'sı, hâkimlikçe tutuklanmıştı. Türkiye İşçi Partisi (TİP) Sözcüsü Sera Kadıgil, MESEM’lerde yaşanan çocuk ölümlerini protesto ettikleri için gözaltına alınan 16 gencin, eylemin gerçekleştiği Pullman Otel’in şikayeti üzerine “mala zarar verme” suçundan tutuklamaya sevk edildiğini açıklamış ve otelin gençlerden “halıya boya döküldüğü” ve “bir camda çatlak oluştuğu” iddiasıyla şikâyetçi olduğunu belirtmişti.

MESEM'lere karşı hakkınızı nasıl arayabilirsiniz? İstanbul Barosu Çocuk Hakları Merkezi'nin bu konuda iki ayrı rehberi bulunuyor. “Aileler ve Uygulayıcılar için MESEM Öğrencilerinin Hak Arama Rehberi” için tıklayınız . “MESEM Öğrencileri İçin Hak Rehberi?” çocuk dostu broşür için tıklayınız .

(NÖ)