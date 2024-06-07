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YAŞAM
Yayın Tarihi: 7 Haziran 2024 14:20
 ~ Son Güncelleme: 7 Haziran 2024 14:20
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Meryem Uzerli’nin yeni dizisi hedef gösteriliyor

“Ru” dizisinin sosyal medyada hedef gösterilme gerekçesi, Meryem Uzerli’nin canlandırdığı karakter ile partneri arasındaki yaş farkı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Meryem Uzerli’nin yeni dizisi hedef gösteriliyor
Görsel: GAİN

“Muhteşem Yüzyıl” dizisindeki “Hürrem Sultan” rolüyle tanınan oyuncu Meryem Uzerli’nin Burak Berkay Akgül ile başrollerini paylaştığı “Ru” dizisi 24 Mayıs’ta dijital platform GAİN’de yayınlandı.

Dizinin konusu Meryem Uzerli’nin canlandırdığı "Reyan" karakteri ile Burak Berkay Akgül'ün oynadığı "Uzer" karakteri arasındaki aşk hikâyesi. Dizinin hedef gösterilmesine neden olan ise Uzerli’nin karakterinin 38 yaşında ve evli olması, Akgül’ün karakterinin ise 18 yaşında olması.

"#RuDizisiYasaklansın" etiketiyle sosyal medyada hedef gösterilen diziyle ilgili “genç nesillere kötü örnek olduğu”, “ahlâki çöküşe yol açabileceği”, “pedofiliye özendirme” ve benzeri gönderiler yayınlanarak dizinin yayından kaldırılması talep ediliyor.

Yönetmen koltuğunda Bahadır Karataş ve Burak Çaldır’ın yer aldığı dizinin senaryosu Taylan Yapıcı ve Yeşim Çıtak'a ait. Dizinin oyuncu kadrosunda ise Hira Koyuncuoğlu, Emre Karayel, Gökay Türkmen, Zafer Algöz, Şevval Sam, Derya Alabora, Gonca Vuslateri, Kartal Can Ermiş, Beril Kayar ve Sevgi Temel gibi isimler yer alıyor. (TY)

sansür genel ahlak meryem uzerli ru dizisi
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