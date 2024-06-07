Meryem Uzerli’nin yeni dizisi hedef gösteriliyor

“Muhteşem Yüzyıl” dizisindeki “Hürrem Sultan” rolüyle tanınan oyuncu Meryem Uzerli’nin Burak Berkay Akgül ile başrollerini paylaştığı “Ru” dizisi 24 Mayıs’ta dijital platform GAİN’de yayınlandı.

Dizinin konusu Meryem Uzerli’nin canlandırdığı "Reyan" karakteri ile Burak Berkay Akgül'ün oynadığı "Uzer" karakteri arasındaki aşk hikâyesi. Dizinin hedef gösterilmesine neden olan ise Uzerli’nin karakterinin 38 yaşında ve evli olması, Akgül’ün karakterinin ise 18 yaşında olması.

"#RuDizisiYasaklansın" etiketiyle sosyal medyada hedef gösterilen diziyle ilgili “genç nesillere kötü örnek olduğu”, “ahlâki çöküşe yol açabileceği”, “pedofiliye özendirme” ve benzeri gönderiler yayınlanarak dizinin yayından kaldırılması talep ediliyor.

Yönetmen koltuğunda Bahadır Karataş ve Burak Çaldır’ın yer aldığı dizinin senaryosu Taylan Yapıcı ve Yeşim Çıtak'a ait. Dizinin oyuncu kadrosunda ise Hira Koyuncuoğlu, Emre Karayel, Gökay Türkmen, Zafer Algöz, Şevval Sam, Derya Alabora, Gonca Vuslateri, Kartal Can Ermiş, Beril Kayar ve Sevgi Temel gibi isimler yer alıyor. (TY)