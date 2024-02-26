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Yayın Tarihi: 26 Şubat 2024 16:00
 ~ Son Güncelleme: 26 Şubat 2024 16:32
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Meryem Navaz Pakistan'ın ilk kadın eyalet başbakanı oldu

Pakistan Seçim Komisyonu, 8 Şubat'ta düzenlenen Ulusal Meclis ve eyalet meclislerinin seçim sonuçlarını 11 Şubat'ta açıklamıştı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Meryem Navaz Pakistan'ın ilk kadın eyalet başbakanı oldu

Meryem Navaz'ın Pencap eyaleti meclisinde yapılan oylamayı önde tamamlamasıyla ülkede ilk kez bir kadın, eyalet başbakanı seçildi.

Anadolu Ajansı haberine göre, Pencap Meclisi üyeleri, eyalet başbakanını belirlemek için düzenlenen seçimde oy kullandı.

Tutuklu eski Başbakan İmran Han'ın partisi Pakistan Adalet Hareketinin (PTI) adayı Rana Aftab'ın protesto ettiği seçimde, Pakistan Müslüman Ligi-Navaz (PML-N) Genel Başkan Yardımcısı ve eski Başbakan Şerif'in kızı Meryem Navaz, 371 sandalyeli Pencap Meclisi'nde 220 üyenin oyunu aldı.

Çoğunluğun onayladığı Navaz, ülke tarihinin ilk kadın eyalet başbakanı seçildi.

Pencap Meclisi'nde PML-N, 193 sandalye ile çoğunluğu elinde bulunduruyor.

Pakistan'daki seçimler

Pakistan Seçim Komisyonu, 8 Şubat'ta düzenlenen Ulusal Meclis ve eyalet meclislerinin seçim sonuçlarını 11 Şubat'ta açıklamıştı.

Resmi sonuçlara göre, seçimlerde, tutuklu eski Başbakan İmran Han'ın partisi PTI destekli bağımsız milletvekilleri birinci, eski Başbakan Şerif’in liderliğini yaptığı PML-N ikinci sırada yer aldı.

PTI, hile yapıldığı gerekçesiyle 8 Şubat seçimlerinin sonuçlarını ülke genelinde protesto ediyor.

(EMK)

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