Açılan soruşturmalar ve ifadeye çağrılmasıyla uzun süredir gündemde olan sosyal medya fenomeni Merve Taşkın, Türkiye’den ayrıldığını açıkladı. Taşkın, yaşadığı sürecin kendisini psikolojik olarak tükenme noktasına getirdiğini belirterek, “Her kapı çaldığında polis geldi sanıyordum” dedi.

Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Taşkın, son aylarda ciddi bir kaygı ve korku haliyle yaşadığını açıkladı. Geceleri uyuyamadığını anlatan Taşkın, olası bir gözaltı ihtimaline karşı sürekli hazırlıklı uyuduğunu söyledi. “Yatağımın bir köşesinde hep kıyafet duruyordu. Kedim için etrafa mama ve su bırakıyordum. Gece polisler gelirse diye her an hazırdım” sözleriyle yaşadığı ruh halini anlattı.

Bu şekilde yaşamaya devam edemeyeceğini fark ettiğini belirten Taşkın, Türkiye’den ayrılma kararını bir kaçış değil, kendisi için bir yolculuk olarak tanımladı. Doğum günü hediyesi olarak tek yön gidiş bileti aldığını söyleyen Taşkın, “Hiçbir planım yok. Yaptığım seçimin sonucu ne olur bilmiyorum ama denememek ve her geçen gün daha da tükenmek bana çok daha kötü hissettiriyordu” ifadelerini kullandı. Açıklamasını “Seni özleyeceğim, Türkiye” sözleriyle tamamladı.

“2025 benim için hukuki süreçlerle geçti”

Paylaştığı bir videoda Türkiye’de yaşamanın kendisini psikolojik olarak yıprattığını dile getiren Taşkın, özellikle 2025 yılının ardı ardına gelen hukuki süreçlerle geçtiğini söyledi. Hakkında “birilerinin kendisini hapse sokmak istediğini” düşündüğünü ifade eden Taşkın, bu nedenle ülkede kalmanın kendisi için zararlı hâle geldiğini belirtti.

Sevgililer Günü’nde yaptığı bir paylaşım nedeniyle gözaltına alındığı yönündeki iddiaları da reddeden Taşkın, söz konusu tweetin espri amaçlı olduğunu ve suç teşkil etmediğini söyledi. “Zaten beni gözaltına alan polisler de bu tweet yüzünden alınmadığımı ifade etti” dedi.

Hakkında açılan davanın, kendisine ait olmadığını öne sürdüğü eski bir Twitter hesabında paylaşılan fotoğraf ve videolar üzerinden yürütüldüğünü belirten Taşkın, bu hesaba ait olduğuna dair herhangi bir kanıt bulunmadığını savundu. Buna rağmen evden alındığını, nezarethaneye konulduğunu, telefonuna el konulduğunu ve ev hapsi ile yurt dışı yasağı getirildiğini anlattı.

Hülya Avşar’ın YouTube programına katılması nedeniyle de ifade verdiğini belirten Taşkın, uyuşturucu iddialarının gerçeği yansıtmadığını söyledi. “Uyuşturucu nedeniyle alınmadım, test bile yapılmadı. Buna rağmen sosyal medyada ağır iftiralarla karşılaştım” diye konuştu.

Türkiye’yi sevdiğini ancak yaşadığı süreçlerin ülkede kalmasını imkânsız hâle getirdiğini dile getiren Taşkın, “Burada kaldıkça yeni dosyalarla karşılaşacağımı hissediyorum. Yurt dışında yaptığım paylaşımlar nedeniyle bile Türkiye’de yargılandım. Bu yüzden geri dönemeyebilirim” dedi.

Açıklamasını, “Birileri beni hapse sokmak istiyor. Ben bunu istemiyorum. Bu yüzden gidiyorum. Kendinize iyi bakın, sizi özleyeceğim” sözleriyle tamamladı.

Sosyal medya fenomeni Merve Taşkın’a ev hapsi cezası

Ne olmuştu?

Merve Taşkın ve Hülya Avşar hakkında, bir yıl önce yayımlanan bir programdaki diyaloglar gerekçe gösterilerek “fuhuşa teşvik” iddiasıyla suç duyurusunda bulunulmuş, Taşkın bu kapsamda ifadeye çağrılmıştı.

Taşkın ayrıca, 14 Şubat Sevgililer Günü’nde yaptığı bir paylaşım nedeniyle hâkim karşısına çıkmıştı. Sevgililer Günü’nde yalnız kalanlara 400 bin TL karşılığında eşlik edebileceğini duyurduğu paylaşımının mizah amaçlı olduğunu söyleyen Taşkın hakkında verilen “konutu terk etmeme” ve “yurt dışı yasağı” şeklindeki adli kontrol tedbirleri daha sonra kaldırılmış, dava ileri bir tarihe ertelenmişti.

(EMK)