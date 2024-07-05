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KADIN
Yayın Tarihi: 5 Temmuz 2024 16:07
 ~ Son Güncelleme: 5 Temmuz 2024 16:08
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Merve Kır, CHP Kadın Kolları Genel Başkanlığı için aday olduğunu açıkladı

Seçilmesi halinde birlikte çözüm üretecek çalışmalar yapacağı sözünü veren Kır, il, ilçe başkanlıklarının adeta bir proje üretim merkezi haline getirileceğini söyledi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Merve Kır, CHP Kadın Kolları Genel Başkanlığı için aday olduğunu açıkladı
Fotoğraf: Anadolu Ajansı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kadın Kolları MYK Üyesi Merve Kır, partisinin genel merkezinde alk basın toplantısı düzenledi.

CHP Kadın Kolları'nın 4 Ağustos'ta yapacağı 15'inci Olağan Kurultayı öncesinde projelerini açıklayan Kır, "Mesele söylem değil, eylem diyerek tüm cesaretim, dürüstlüğüm ve samimiyetimle, Cumhuriyet Halk Partisi Kadın Kolları Genel Başkanlığına aday olduğumu açıklıyorum" dedi.

Kadınların hem yerel de hem genelde temsiliyet noktasında çok daha iyi noktalarda olmasını sağlayacaklarını aktaran Kır, Kadın Kolları örgütünden gelen bir aday olduğunu anımsattı.

Seçilmesi halinde birlikte çözüm üretecek çalışmalar yapacağı sözünü veren Kır, il, ilçe başkanlıklarının adeta bir proje üretim merkezi haline getirileceğini söyledi.

(EMK)

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