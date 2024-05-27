Mersin’de zincirleme kaza: 10 ölü, 39 yaralı

Mersin'de, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda çok sayıda aracın karıştığı zincirleme trafik kazalarında ilk belirlemelere göre 10 kişi öldü, 39 kişi yaralandı.

TAG Otoyolu'nun Yenice Mahallesi mevkisinde, Star Diyarbakır firmasına ait 34 SD 8821 plakalı yolcu otobüsü, karşı şeride geçerek 2 otomobil ve 1 kamyona çarptı.

AA’nın haberine göre, kazanın ardından aynı bölgede bir kaza daha meydana geldi.

İlk kazada 10 kişi hayatını kaybetti, 34 kişi yaralandı. Diğer kazada da 5 kişi yaralandı. Yaralılar, çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Validen açıklama

Kaza yerine giden Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, kazanın dün akşam saat 19.00 sıralarında meydana geldiğini söyledi.

Bölgeye çok sayıda ekibin yönlendirildiğini ifade eden Pehlivan, şu bilgileir verdi:

“Diyarbakır istikametinden Adana'ya, oradan da Ankara ve İstanbul istikametine giden yolcu otobüsü, otoyoldayken, tabii yoğun da yağış söz konusu, henüz belirlenemeyen nedenle şerit değiştirmek suretiyle karşı şeride geçti. Orada ilk etapta 2 otomobille çarpıştı. Otobüs o istikamete maalesef devrilerek gitmiş. Orada 2 otomobille çarpıştıktan sonra karşı yönden gelen kamyonun da çarpmasıyla maalesef can kayıplarımız oldu.

Yakın bir güzergahta da bir kaza daha olduğu için yaralı sayısı önümüzdeki dakikalarda, saatlerde güncellenecektir. Kaza haberini alır almaz 112 Acil Sağlık, AFAD, itfaiye, polis, jandarma ekiplerimiz olay yerine geldiler. Otoyolda öncelikle bir yandan yaralıların hastanelere taşınması süreci gerçekleştirildi, diğer yandan da otoyolun tekrar trafiğe açılmasıyla ilgili de çalışmalar sürdürülüyor.”

Pehlivan, otobüste 28 yolcu ve 4 çalışanın bulunduğu bilgisini verdi.

(AS)