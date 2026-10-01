Mersin’de tutuklu LGBTİ+’lar: İlaca ve kıyafete erişimde sorunlar yaşanıyor

Mersin’de “Ailem Güvende” adı verilen operasyonlar kapsamında tutuklanan LGBTİ+’ları cezaevinde ziyaret eden avukatlar, tutukluların yaşadığı sorunlara ilişkin bilgi notu hazırladı.

KAOS GL'nin haberine göre, avukatların Mersin E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’ndaki ziyaretlerinin ardından hazırladığı notta; barınma koşulları, sağlık hizmetlerine ve temel ihtiyaçlara erişim ile avukat-müvekkil görüşmelerinin gizliliğine ilişkin sorunlar sıralandı.

Eylül ayında Mersin’de düzenlenen operasyonlarda 36 LGBTİ+ ve aktivist gözaltına alınmış, 28 kişi tutuklanmıştı.

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8 kişilik koğuşta 18 kişi

Avukatların aktardığına göre sekiz yataklı bir koğuşta 18 kişi tutuluyor. On kişi yerde yatarken bazı tutukluların şiltesi de bulunmuyor.

Tutukluların uzun kollu eşofman ve kışlık kıyafet gibi ihtiyaçlarının karşılanmasında da sorun yaşanıyor.

Avukatların dışarıdan getirdiği giysilerin, tutuklulardan alınmış vekâletnamelerinin bulunmadığı gerekçesiyle cezaevine kabul edilmediği belirtildi.

Bilgi notunda, ilgili mevzuata göre bir tutuklunun müdafiiyle görüşebilmesi için vekâletname şartı bulunmadığı hatırlatıldı. Avukatlar, giysi ve diğer ihtiyaçların tesliminde vekâletname aranmasının özellikle ailesi ya da dışarıda destek ağı bulunmayan tutukluları olumsuz etkilediğini kaydetti.

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Hormon ilacına erişemiyor

Avukatlar, bazı tutukluların düzenli kullandıkları ilaçlara erişemediklerini, yanlarında bulunan ilaçlar bittikten sonra yenilerini temin etmekte güçlük yaşadıklarını bildirdi.

Günlük hormon ilacı kullanan bir tutuklunun ilacına erişemediği ve bu süreçte ağlama nöbetleri yaşadığını söylediği aktarıldı. Aynı tutuklunun kış koşullarına uygun kıyafetlerinin de bulunmadığı belirtildi.

Avukatlar, ihtiyaçlarını dışarıdan karşılayabilecek başka kimsesi olmayan bu tutukluya giysi ve diğer malzemeleri kendilerinin ulaştırmaya çalıştığını ancak vekâletname gerekçesiyle bunların kabul edilmediğini kaydetti.

Bilgi notunda ayrıca fiziksel yaralanmaları bulunan bazı tutukluların hastaneye sevk edilmediği, HIV pozitif tutukluların ise tek kişilik hücrelerde tutulduğu belirtildi. Bazı tutuklular cezaevindeki hijyen koşulları nedeniyle de sorun yaşadıklarını aktardı.

Avukat görüşmelerinde mahremiyet sorunu

Avukatların aktardığı bir diğer sorun da avukat-müvekkil görüşmelerinin gizliliği.

Bilgi notuna göre görüşme odalarının fiziki koşulları konuşmaların gizliliğini sağlayacak nitelikte değil ve avukatlarla tutuklular arasındaki konuşmalar çevredeki kişiler tarafından duyulabiliyor.

Avukatlar, mevzuatın müdafi ile tutuklu arasındaki görüşmelerin başkalarının duyamayacağı koşullarda gerçekleştirilmesini güvence altına aldığını hatırlattı.

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Destek ağı olmayanlar temel ihtiyaçlara ulaşamıyor

Ailesi veya ekonomik desteği bulunmayan tutukluların kıyafet, kantin ürünleri, kitap ve diğer temel ihtiyaçlara ulaşmakta güçlük çektiği de bilgi notunda yer aldı.

Bazı tutuklular, dışarıda bakımını ve geçimini üstlendikleri yaşlı veya bakıma muhtaç yakınlarının durumundan endişe duyduklarını söyledi.

Tutuklular ayrıca cezaevinde bulunmaları nedeniyle kredi ödemeleri ve diğer mali yükümlülüklerini yerine getirememe kaygılarını avukatlara aktardı.