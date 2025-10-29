ENGLISH KURDÎ
HABER
Yayın Tarihi: 29 Ekim 2025 12:55
 ~ Son Güncelleme: 29 Ekim 2025 13:09
1 dk Okuma

Mersin'de tarım işçilerini taşıyan araç kaza yaptı: 3 ölü, 12 yaralı

Mersin’in Gülnar ilçesinde tarım işçilerini taşıyan midibüs ile bir otomobilin çarpıştığı kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Mersin’de tarım işçilerini taşıyan araç kaza yaptı: 3 ölü, 12 yaralı
Fotoğraf: AA

Mersin'in Gülnar ilçesinde tarım işçilerini taşıyan midibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 12 kişi yaralandı.

Tarım işçilerini taşıyan Avni Altınyazar idaresindeki 33 KEZ 10 plakalı midibüs ile Mustafa Cin'in kullandığı 33 ACS 612 plakalı otomobil Demirözü Mahallesi'nde çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, otomobildeki Hasan Cin'in hayatını kaybettiğini belirledi.

Otomobildeki Mustafa Cin ve Mehmet Perçemli ile midibüsteki 12 yaralı Gülnar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralılar Mustafa Cin ve Mehmet Perçemli, hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

(AB)

Haber Yeri
İstanbul
tarım işçileri kaza Mersin
