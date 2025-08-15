ENGLISH KURDÎ
HABER
Yayın Tarihi: 15 Ağustos 2025 11:19
 ~ Son Güncelleme: 15 Ağustos 2025 11:25
1 dk Okuma

Mersin’de Silifke ve Anamur’da orman yangınları sürüyor

Silifke'de toplam 6 mahalle ve 7 mevkideki 984 hane tahliye edilirken, 1851 kişi güvenli bölgelere yerleştirildi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Mersin’de Silifke ve Anamur’da orman yangınları sürüyor
Fotoğraflar: AA

Mersin’in Silifke ve Anamur ilçelerinde çıkan orman yangınlarını söndürme çalışmaları havadan ve karadan aralıksız devam ediyor.

Silifke’de 1851 kişi tahliye edildi

Silifke’nin Balandız ve Kırtıl mahalleleri çevresinde 13 Ağustos’ta başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede geniş alana yayıldı. İlk gün, 10 helikopter, 122 kara aracı ve 344 personelin müdahale ettiği alevler nedeniyle Kırtıl, Balandız, İmamuşağı, Çamlıca, Işıklı ve Akdere mahalleleri ile beş mezra tedbiren boşaltıldı.

Yangının ikinci gününde iki yangın söndürme uçağının da desteğiyle müdahaleler sürdü. Çevre illerden gelen takviye ekipler, boşaltılan yerleşim alanlarının çevresinde güvenlik önlemleri aldı. Toplam 6 mahalle ve 7 mevkideki 984 hane tahliye edilirken, 1851 kişi güvenli bölgelere yerleştirildi. Yangında 53 hane zarar gördü, dumandan etkilenen 1 personel ve 16 kişi tedavilerinin ardından taburcu edildi. İlk gün ulaşıma kapatılan Silifke-Gülnar kara yolu yeniden trafiğe açıldı.

Anamur’da Ovabaşı Mahallesi boşaltıldı

Anamur’un Korucuk Mahallesi’nde dün çıkan orman yangınına da gece boyunca müdahale edildi. Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte helikopterler yeniden havadan söndürme çalışmalarına başladı. Yangının yayılma riski nedeniyle Ovabaşı Mahallesi tedbiren boşaltıldı.

Her iki ilçede de yangınların kontrol altına alınması için ekiplerin yoğun çabası sürüyor.

İstanbul
orman yangınları orman yangınları 2025
ilgili haberler
Orman yangınları bir insan hakları meselesidir
2 Ağustos 2025
"MEVCUT ÖNLEMLER İKLİM KRİZİNİ GÖRMÜYOR"
Orman yangınları karşısındaki kurumsal acze uluslararası eleştiri
29 Temmuz 2025
ORMAN BAKANLIĞI HESAP VERMEYECEK Mİ?
Erdoğan: "Orman yangınlarını büyükşehir itfaiyeleri söndürsün"
28 Temmuz 2025
Temmuz ayındaki orman yangınları geniş çaplı yıkıma dönüştü
28 Temmuz 2025
Bursa'da orman yangınlarına müdahale sürüyor
27 Temmuz 2025
ISI ARTIYOR, YENİ YANGIN RİSKİ BÜYÜYOR
Orman yangınları: İki günde 10 bin hektar yandı
24 Temmuz 2025
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
