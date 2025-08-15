Mersin’de Silifke ve Anamur’da orman yangınları sürüyor

Mersin’in Silifke ve Anamur ilçelerinde çıkan orman yangınlarını söndürme çalışmaları havadan ve karadan aralıksız devam ediyor.

Silifke’de 1851 kişi tahliye edildi

Silifke’nin Balandız ve Kırtıl mahalleleri çevresinde 13 Ağustos’ta başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede geniş alana yayıldı. İlk gün, 10 helikopter, 122 kara aracı ve 344 personelin müdahale ettiği alevler nedeniyle Kırtıl, Balandız, İmamuşağı, Çamlıca, Işıklı ve Akdere mahalleleri ile beş mezra tedbiren boşaltıldı.

Yangının ikinci gününde iki yangın söndürme uçağının da desteğiyle müdahaleler sürdü. Çevre illerden gelen takviye ekipler, boşaltılan yerleşim alanlarının çevresinde güvenlik önlemleri aldı. Toplam 6 mahalle ve 7 mevkideki 984 hane tahliye edilirken, 1851 kişi güvenli bölgelere yerleştirildi. Yangında 53 hane zarar gördü, dumandan etkilenen 1 personel ve 16 kişi tedavilerinin ardından taburcu edildi. İlk gün ulaşıma kapatılan Silifke-Gülnar kara yolu yeniden trafiğe açıldı.

Anamur’da Ovabaşı Mahallesi boşaltıldı

Anamur’un Korucuk Mahallesi’nde dün çıkan orman yangınına da gece boyunca müdahale edildi. Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte helikopterler yeniden havadan söndürme çalışmalarına başladı. Yangının yayılma riski nedeniyle Ovabaşı Mahallesi tedbiren boşaltıldı.

Her iki ilçede de yangınların kontrol altına alınması için ekiplerin yoğun çabası sürüyor.