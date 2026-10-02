Mersin’de pijamalı görüntülerin servis edilmesine EŞİK’ten tepki

Mersin’deki operasyonlar sırasında bir kadının evinde pijamalarıyla görüntülenmesine ve görüntülerin kamuoyuna servis edilmesine tepki gösteren Eşitlik İçin Kadın Platformu (EŞİK), kadınların rızası dışında görüntülenmesine ve mahremiyetlerinin ihlal edilmesine karşı çıktığını söyledi. EŞİK, görüntülerin kim tarafından kaydedildiğinin, kimlere aktarıldığının ve nasıl servis edildiğinin açıklanmasını, sorumlular hakkında etkin soruşturma yürütülmesini istedi.

EŞİK, kadının kendi evinde “Kapatır mısınız?” itirazına rağmen görüntülenmeye devam edildiğini belirterek, yaşananların yalnızca bir görüntü kaydı olmadığını söyledi.

“Bir kadının en mahrem anlarının, rızası dışında görünür ve teşhir edilir hale getirilmesidir. Kadının kendi bedeni, evi ve özel yaşamı üzerindeki söz hakkının yok sayılmasıdır” diyen EŞİK, kadınların bedenlerini ve yaşamlarını denetleyen, mahremiyet sınırlarını ihlal eden ve teşhiri bir disiplin ve utandırma aracına dönüştüren anlayışı reddettiğini belirtti.

“Özel olan politiktir” vurgusu yapan EŞİK, gözaltına alınan hiçbir kadının korkusu, şaşkınlığı, bedeni ya da mahrem anları üzerinden teşhir edilemeyeceğini söyledi.

EŞİK, kamu gücünün kadınların mahremiyetini korumakla yükümlü olduğunu belirterek, “Onları kamuya açık bir teşhir nesnesine dönüştürmekle değil” dedi.

Ne olmuştu?

Mersin Büyükşehir Belediyesi ile iki ilçe belediyesine yönelik operasyonlar sırasında gözaltı işlemi için bir kadının evine giden polislerin kaydettiği görüntüler daha sonra kamuoyuna servis edildi.

Görüntülerde, herhangi bir mukavemette bulunmayan ve görevlilerle sakin biçimde iletişim kuran kadının sabah saatlerinde pijamalarıyla kapıyı açtığı, polislerin ise kapının açılmasının ardından hızla evin içine girdiği görülüyor.

Kadının görüntüsünün alınmasına “Kapatır mısınız?” diyerek itiraz ettiği, buna rağmen kaydın sürdüğü görüntülere yansıdı.

Görüntülerin servis edilmesi başta Yeni Partili isimler olmak üzere kamuoyunda tepkiye neden oldu. Tepkilerde, gözaltı işleminin kendisinden bağımsız olarak, hakkında henüz kesinleşmiş bir hüküm bulunmayan kişilerin evlerinin içinin, özel yaşamlarının ve mahrem anlarının kamuoyuna teşhir edilmesi eleştirildi.

Yeni Parti İzmir Milletvekili Gökçe Gökçen, görüntülere tepki göstererek, “Bir kadını evinde pijamasıyla görüntüleyip çeken polis, ‘kapatır mısınız’ diyen kadına ‘sıkıntı yok bilgi amaçlı’ diye cevap veren polis, görüntüleri basına servis eden bakanlık ise bu ülkede kadınlar nasıl güvende olacak?” dedi.

Yeni Parti Trabzon Milletvekili Sibel Suiçmez de “Al sana ailem güvende!” diyerek iktidarın “Ailem Güvende” operasyonlarına gönderme yaptı ve “Video çekip bunu yayınlamak hukuk devletinde nasıl olabiliyor?” diye sordu.

Yeni Parti Ordu Milletvekili Seyit Torun ise Fatma Betül Sayan Kaya’nın ifadeye bile çağrılmadığını belirterek uygulamalar arasında ayrım yapıldığını söyledi. Torun, “Sabahın köründe bir kadının evini basıp, daha üstünü başını toparlayamadan geceliğiyle görüntüsünü çekip medyaya servis etmek nedir?” dedi.

İçişleri Bakanlığı ise görüntülerin servis edilmesinin kendileriyle ilgili olmadığını savundu. Gazeteci Levent Gültekin’in aktardığına göre Bakanlık yetkilileri, görüntülerin servis edilmesinin İçişleri Bakanlığıyla ilgili olmadığını ve bu süreçlerdeki yetki ve sorumluluğun kendilerinde bulunmadığını belirtti.

(EMK)