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Yayın Tarihi: 6 Aralık 2023 10:52
 ~ Son Güncelleme: 6 Aralık 2023 10:55
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Mersin’de ev baskınları: Çok sayıda gözaltı

Mersin’de yapılan eşzamanlı ev baskınlarında aralarında HEDEP PM üyesi Ali Bilen’in de olduğu çok sayıda kişi gözaltına alındı.

BİA Haber Merkezi
KUBi Kurdî Bixwînin

BİA Haber Merkezi
KUBi Kurdî Bixwînin
Görseli Büyüt
https://static.bianet.org/haber/2023/12/06/mersinde-ev-baskinlari-cok-sayida-gozalti.jpg
Fotoğraf: Anadolu Ajansı

Mersin’de bugün sabah saatlerinde birçok eve eşzamanlı olarak baskın yapıldı. 

Mezopotamya Ajansı'nın haberine göre, evlerde yapılan aramaların ardından aralarında Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (HEDEP) Parti Meclisi (PM) üyesi Ali Bilen ile Demet Gökalp, Abdullah Çapar, Cihan Beyhan ve Medeni Tutmaz adlı yurttaşların da bulunduğu çok sayıda kişinin gözaltına alındığı belirtildi.

Gözaltı gerekçesi hakkında bilgi edinilmezken, gözaltına alınanların Mersin İl Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldüğü aktarıldı. Gözaltı sayısının artabileceği belirtildi.

(VC)

gözaltı operasyonu Mersin HEDEP
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