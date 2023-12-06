Mersin’de ev baskınları: Çok sayıda gözaltı

Mersin’de bugün sabah saatlerinde birçok eve eşzamanlı olarak baskın yapıldı.

Mezopotamya Ajansı'nın haberine göre, evlerde yapılan aramaların ardından aralarında Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (HEDEP) Parti Meclisi (PM) üyesi Ali Bilen ile Demet Gökalp, Abdullah Çapar, Cihan Beyhan ve Medeni Tutmaz adlı yurttaşların da bulunduğu çok sayıda kişinin gözaltına alındığı belirtildi.

Gözaltı gerekçesi hakkında bilgi edinilmezken, gözaltına alınanların Mersin İl Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldüğü aktarıldı. Gözaltı sayısının artabileceği belirtildi.

(VC)