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Yayın Tarihi: 7 Mart 2024 08:12
 ~ Son Güncelleme: 7 Mart 2024 08:15
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Mersin’de DEM Parti’nin seçim bürosuna saldırı

Akdeniz ilçesinde DEM Parti’nin seçim irtibat bürosuna asılı bayraklar maskeli bir saldırgan tarafından söküldü.

BİA Haber Merkezi
KUBi Kurdî Bixwînin

BİA Haber Merkezi
KUBi Kurdî Bixwînin
Görseli Büyüt
Mersin’de DEM Parti’nin seçim bürosuna saldırı
Fotoğraf: MA

Mersin’in Akdeniz ilçesinde Halkların Eşitlik ve Demokratik Partisi’nin (DEM Parti) Homurlu Mahallesi’nde bulunan seçim irtibat bürosuna yönelik dün gece bir saldırı düzenlendi.

MA’nın haberine göre, yüzüne maske takan saldırgan, seçim bürosu önündeki bayrakları yerinden söktü.

DEM Parti Mersin İl Örgütü, saldırıyla ilgili polise şikâyette bulundu.

(AS)

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