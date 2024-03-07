Mersin’de DEM Parti’nin seçim bürosuna saldırı
Akdeniz ilçesinde DEM Parti’nin seçim irtibat bürosuna asılı bayraklar maskeli bir saldırgan tarafından söküldü.
Mersin’in Akdeniz ilçesinde Halkların Eşitlik ve Demokratik Partisi’nin (DEM Parti) Homurlu Mahallesi’nde bulunan seçim irtibat bürosuna yönelik dün gece bir saldırı düzenlendi.
MA’nın haberine göre, yüzüne maske takan saldırgan, seçim bürosu önündeki bayrakları yerinden söktü.
DEM Parti Mersin İl Örgütü, saldırıyla ilgili polise şikâyette bulundu.
(AS)
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