ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HABER
Yayın Tarihi: 11 Ağustos 2025 16:38
 ~ Son Güncelleme: 11 Ağustos 2025 16:47
1 dk Okuma

Mersin’de 8 kişilik aile, Kürtçe konuştukları için saldırıya uğradı

Aralarında kadınların ve 3 aylık bir bebeğin de olduğu aile, saldırı sonrası kendi imkanlarıyla Mersin Şehir Hastanesi’ne gitti.

BİA Haber Merkezi

ENRead in English

BİA Haber Merkezi

ENRead in English
Görseli Büyüt
Mersin’de 8 kişilik aile, Kürtçe konuştukları için saldırıya uğradı
Fotoğraf: Mezopotamya Ajansı

Mersin’in Çamlıyayla ilçesine bağlı Kisecik köyünde, 8 kişilik aile geziden döndükleri esnada Kürtçe konuştukları için saldırıya uğradı.

Mezopotamya Ajansı'nın haberine göre, saldırı dün saat 17.30’da aralarında Kisecik muhtarının da olduğu bir grup tarafından gerçekleştirildi.

Kürtçe müzik dinleyen aileye polis saldırısı: Hamile kadın sezaryenle doğum yaptı
IRKÇI ŞİDDET
Kürtçe müzik dinleyen aileye polis saldırısı: Hamile kadın sezaryenle doğum yaptı
14 Temmuz 2025

Köyün girişinde 01 ECL 92 plakalı araç tarafından durdurulan aile, önce sözlü şiddete maruz kaldı.

Daha sonra aile bireyleri "Burası Türkiye Cumhuriyeti nasıl Kürtçe konuşuyorsunuz" denilerek darp edildi.

Bir kişi yoğun bakıma alındı

Aralarında kadınların ve 3 aylık bir bebeğin de olduğu aile, saldırı sonrası kendi imkanlarıyla Mersin Şehir Hastanesi’ne gitti.

Darp edilenlerden Adnan Nazlı’nın yoğun bakıma alındığı, diğer aile bireylerinin ayakta tedavi edildiği öğrenildi.

Saldırganlar gözaltına alındı

Ailenin şikayetçi olmasının ardından saldırganlar gözaltına alınarak Tarsus İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.

(AB)

Haber Yeri
İstanbul
Mersin Kürtçe saldırı insan hakkı ihlali
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
Sayfa Başına Git