Mersin’de 8 kişilik aile, Kürtçe konuştukları için saldırıya uğradı

Mersin’in Çamlıyayla ilçesine bağlı Kisecik köyünde, 8 kişilik aile geziden döndükleri esnada Kürtçe konuştukları için saldırıya uğradı.

Mezopotamya Ajansı'nın haberine göre, saldırı dün saat 17.30’da aralarında Kisecik muhtarının da olduğu bir grup tarafından gerçekleştirildi.

IRKÇI ŞİDDET Kürtçe müzik dinleyen aileye polis saldırısı: Hamile kadın sezaryenle doğum yaptı

Köyün girişinde 01 ECL 92 plakalı araç tarafından durdurulan aile, önce sözlü şiddete maruz kaldı.

Daha sonra aile bireyleri "Burası Türkiye Cumhuriyeti nasıl Kürtçe konuşuyorsunuz" denilerek darp edildi.

Bir kişi yoğun bakıma alındı

Aralarında kadınların ve 3 aylık bir bebeğin de olduğu aile, saldırı sonrası kendi imkanlarıyla Mersin Şehir Hastanesi’ne gitti.

Darp edilenlerden Adnan Nazlı’nın yoğun bakıma alındığı, diğer aile bireylerinin ayakta tedavi edildiği öğrenildi.

Saldırganlar gözaltına alındı

Ailenin şikayetçi olmasının ardından saldırganlar gözaltına alınarak Tarsus İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.

(AB)