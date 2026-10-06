Mersin’de 3 belediye başkanı tutuklandı

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı’nın Mersin Büyükşehir Belediyesi ile Yenişehir ve Mezitli belediyelerine yönelik yürüttüğü “yolsuzluk” soruşturmasında gözaltına alınan 60 kişi adliyeye sabah saatlerinde sevk edildi.

Savcılık işlemlerinin ardından mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 17’si tutuklandı. Tutuklananlar arasında Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ile Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit ve Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer de yer aldı.

Mahkeme, 7 kişi hakkında ev hapsi kararı verirken, 1 kişiyi adli kontrol şartıyla serbest bıraktı. 35 kişinin adliyedeki işlemleri sürüyor.

1 Ekim’de operasyon düzenlendi

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit ve Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer’in de aralarında bulunduğu 63 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, 1 Ekim’de belediyelere operasyon düzenledi.

Operasyon kapsamında belediye binaları ile şüphelilerin adreslerinde arama yapıldı. Soruşturma dosyasında yer alan 4 kişinin daha önce tutuklandığı belirtilirken, 59 kişi gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler dün sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi. Bu sırada soruşturma kapsamında bir kişi daha gözaltına alındı. Bu kişinin de adliyeye sevk edilmesiyle adliyedeki şüpheli sayısı 60’a yükseldi.

Soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen 60 kişiden 17’sinin tutuklanması, 7 kişi hakkında ev hapsi ve 1 kişi hakkında adli kontrol kararı verilmesinin ardından 35 kişinin işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

*31 Mart 2024 Yerel Seçimleri'nde Vahap Seçer (CHP) 625.102 oy (%59,52) alarak yeniden büyükşehir belediye başkanı seçildi. Cumhur İttifakı MHP adayı Serdar Soydan ise 326.041 Yüzde 31,04 oranında oy aldı. *31 Mart 2024 Yerel Seçimleri'nde Mersin Yenişehir Belediye Başkanlığı seçiminde Abdullah Özyiğit (CHP), 88.227 oy (%62,26) alarak yeniden belediye başkanı seçildi. AK Parti adayı Kenan Peker de 23.892 Yüzde 16,86 oranında oy aldı. *31 Mart 2024 Yerel Seçimleri'nde Mersin Mezitli Belediye Başkanlığı seçiminde Ahmet Serkan Tuncer (CHP), 72.742 oy (%63,30) alarak belediye başkanı seçildi. AK Parti adayı Mevlüt Ekmekci de 27.331 Yüzde 23,78 oranında oy aldı.

(EMK)