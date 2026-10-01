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YT: Yayın Tarihi: 01.10.2026 08:22 1 Ekim 2026 08:22
 ~  SG: Son Güncelleme: 01.10.2026 08:36 1 Ekim 2026 08:36
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GÜNCELLENİYOR

Mersin’de 3 belediye başkanı dahil 59 kişi gözaltına alındı

Operasyon kapsamında Vahap Seçer’in evinde de arama yapıldı. Soruşturma, belediyelerdeki "ihale ve doğrudan temin işlemlerine" ilişkin yürütülüyor.

BİA Haber Merkezi

KUBi Kurdî Bixwînin

BİA Haber Merkezi

KUBi Kurdî Bixwînin
Görseli Büyüt
Mersin’de 3 belediye başkanı dahil 59 kişi gözaltına alındı
*Vahap Seçer / ANKA
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Mersin Büyükşehir Belediyesi ile Yenişehir ve Mezitli belediyelerine, Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında operasyon düzenlendi.

Bu sabah düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit ve Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer’in de aralarında bulunduğu 59 kişi gözaltına alındı.

Operasyon kapsamında Seçer’in evinde de arama yapıldı. Soruşturma, belediyelerdeki "ihale ve doğrudan temin işlemlerine" ilişkin yürütülüyor.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında Mersin Büyükşehir Belediyesi ile Yenişehir ve Mezitli belediyelerine operasyon düzenlendi. Operasyonda Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit ve Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer’in de aralarında bulunduğu 59 kişi gözaltına alındı.

Başsavcılığın Yenişehir ve Mezitli belediyelerine yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında, belediyelerde kamu zararı oluştuğu iddia edildi.

Soruşturma kapsamında Mezitli Belediyesi’nde 1 milyar 10 milyon 914 bin TL, Yenişehir Belediyesi’nde ise 105 milyon TL kamu zararı oluştuğu öne sürüldü.

Mezitli Belediye Başkanı Tuncer hakkında ayrıca ayrı bir soruşturma yürütülüyor. BirGün'deki habere göre, Tuncer’in husumetli olduğu kişilerin iş yerlerine silahlı saldırılar düzenlettiği iddiasıyla “silahlı suç örgütü yöneticiliği” kapsamında soruşturulduğu aktarıldı.

Söz konusu soruşturma kapsamında saldırıların hedefleri arasında Yeni Parti İl Başkanlığı binası ile Çağın Medya adlı medya kuruluşunun da bulunduğu iddia edildi.

(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
ibb başkanı Vahap Seçer Mersin Büyükşehir Belediyesi
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