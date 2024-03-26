Mersin Kadın Platformu: Nükhet Sirman yalnız değil, buradayız

Mersin Kadın Platformu, saha araştırması için görüştüğü bir kişinin teknik takip altında olduğu gerekçesiyle 23 Mart Cumartesi günü Burgazada’daki evinden gözaltına alınan Antropolog Nükhet Sirman için Mersin Adliyesi önünde basın açıklaması yaptı.

Açıklama şöyle:

Akademisyen Nükhet Sirman'ın gözaltı süresi uzatıldı

"Feminist yol arkadaşımız, dostumuz, Barış İmzacısı hocamız Prof. Dr. Nükhet Sirman hiçbir ilgisi olmayan bir soruşturma bahanesiyle 23 Mart Cumartesi günü İstanbul’da gözaltına alındı. İfadesi kolaylıkla İstanbul’da alınabilecekken İstanbul’dan Mersin’e getirildi ve dört gündür gözaltında tutuluyor.

Arkadaşımızın maruz bırakıldığı bu haksız muamelenin amacının arkadaşımıza, bizlere gözdağı vermek olduğunu biliyoruz.



"Dün akşam geç saatlerde jandarmaya verdiği ifadesinde dosyanın içinde hiçbir delil olmadığı iyice anlaşılmasına rağmen bir gece daha gözaltında tutulması büyük bir saçmalık.



"Biz bu ülkede hukuksuzluğa ve her tür saçmalıklara alıştırılmaya çalışılıyoruz, var olmamız, araştırma yapmamız, insanlarla iletişim kurmamız kolaylıkla suç olabilirmiş gibi bir izlenim yaratılıyor.



"Bu anlamsız kriminalizasyon halini ve itibarsızlaştırma girişimlerini asla kabul etmiyoruz.

Nükhet Sirman yalnız değil, buradayız. Bugün adliyeye getirilecek olan arkadaşımız, daha fazla sürüncemede bırakılmadan derhal serbest bırakılsın, işkenceye dönüşen bu hale son verilsin."

Nükhet Sirman kimdir?

Boğaziçi Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nden emekli olan antropolog, Barış Akademisyenleri arasında yer alıyordu. Tarımda aile işletmeleri, Türkiye’de feminist hareketler, milliyetçilik ve modern ailenin oluşumu, namus kavramı ve namus cinayetleri, kadına yönelik şiddet ve toplumsal cinsiyet çalışmaları, sözlü tarih, duygu ve duygulanım çalışmaları, kültür ve dizi çalışmaları konularında araştırmalar yaptı

Ankara Perşembe Grubu, Kadın Eserleri Kütüphanesi, KA-DER, Amargi, Barış İçin Kadın Girişimi gibi feminist oluşumlarda çalıştı. Dissensus Araştırma ve Danışmanlık’ın kurucu ortağı. Kadına yönelik şiddet deneyimleri ve kurumsal politikaları, şiddet ve yoksulluk, gösteri sanatlarında cinsel taciz ve mobbing, kadınların doğurganlık deneyimleri, toplumsal cinsiyet veri ve istatistikleri, yaşam hakkı ihlalleri gibi çeşitli konularda Dissensus içinde araştırmalar yürüttü. Yayımlanmış kitapları arasında "Turkish State-Turkish Society" ve "Üç Kuşak Cumhuriyet" bulunuyor.(AÖ)