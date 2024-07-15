Mersin Edebiyat Ödülü Murathan Mungan’a verildi

Bu yıl 17’ncisi düzenlenen Mersin Kenti Edebiyat Ödülü, Murathan Mungan’a verildi

Celâl Soycan, Turhan Günay, Metin Cengiz, Yavuz Özdem ve Cemal Sakallı’dan oluşan Ödül Değerlendirme Kurulu, 17. Mersin Kenti Edebiyat Ödülünün Murathan Mungan’a verilmesine karar verdi. Murathan Mungan ödülünü kasım ayında düzenlenecek törenle alacak.

Mungan'ın kitaplarını okurlarla buluşturan Metis Yayınları da şu mesajla Mungan'ı tebrik etti:

"17 yıldır sürdürülen Mersin Kenti Edebiyat Ödülü’nün bu yılki sahibinin Murathan Mungan olduğunu duyurmaktan mutluluk duyuyoruz. Roman, öykü, şiir ve tiyatro alanındaki özgün eserleriyle bu ödüle layık görülen Mungan’ı içtenlikle tebrik ediyoruz."

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Ödülün gerekçesi

Ödül Değerlendirme Kurulu, Mersin Kenti Edebiyat Ödülünün Murathan Mungan’a verilmesinin gerekçesini şöyle özetledi:

Şiir başta olmak üzere, öykü, roman, oyun ve deneme gibi edebiyat türlerinde verdiği eserlerde kendine özgü lirizmiyle bir kültür figürü olarak öne çıktığı;

Yaşadığı coğrafyanın efsanelerini oyunlaştırırken, yereli Antik Yunan Tragedyalarından başlatarak kişilerinin kuşaktan kuşağa aktarılan yazgılarını evrensel bir dile aktardığı;

Kendi topraklarında kök salmış insanların hayatlarını kuşatan töreleri, şamanistik dönemden kalma inanışları, masal öğelerini, folklorik deyişleri oyunlarının merkezine alıp bu kuşatılmışlığı aşmanın şiirsel dilini kurduğu;

Poetik birikimden etkilenerek; modern şiirin gelenekle olan ilişkisini bir sorunsal olmaktan ziyade kazanım ve imkan olarak gördüğü;

Tarihi yer ve olaylara, kişilere dönük anıştırma ve sezdirmelerin modern şiir anlayışı içerisinde ustalıkla yoğrulabileceğini gösterdiği ve bunları modern bir söz sanatına dönüştürdüğü;

Şiirlerinde korku, endişe, incinme, kızgınlık gibi duygularla bağlamlar çevreleyip çocuklukla, toplumla, tarihle hesaplaşarak ağrılı bir lirizmi egemen kılma ustalığını gösterdiği;

Romanlarında yarattığı fantastiğe yaslanan mitolojik bir dille toplumsal eleştirisini örgütlerken, Batı’nın modern çağ fantezi romanlarıyla, Doğu’nun Binbir Gece Masalları’nın özgün bir bileşimini yaptığı;

Cervantes’in Don Kişot’undan başlayarak, roman sanatının çeşitli evrelerinden izlerle, fantastik edebiyat ve polisiye gibi modern türlerin izdüşümlerini barındırdığı;

Modern anlatma teknikleri kullanarak okurun dikkatini olay örgüsüne, kişilere, kültüre çekerken; geçmişe yaslanan anlatma tekniğiyle, şimdiye dayalı gösterme tekniğini bir arada kullanıp geçmişle şimdiyi iç içe sunabildiği;

Neredeyse tüm öykülerinde toplumun kişiye dayattığı mutsuzluğu, çözümsüzlüğü, oyun ve eğlence alanında ele alıp kıstırılmış insanın trajedisini belirgin kıldığı;

Tüm eserlerinde hissettirdiği ‘en otantik olanın, en modern olduğundan hareketle, çağdaş insanın mutsuzluğunu güncel hale getirdiği söylence, mit, arketip ve metaforlarla okura açtığı için; çağdaş edebiyatımızın usta ismi, Murathan Mungan’a veriyoruz.