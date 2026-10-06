Mersin'deki pijamalı kadın görüntüsüne soruşturma açıldı

YENİ Parti Grup Başkanvekili Murat Emir, Mersin’de belediyelere yönelik operasyon sırasında evine girilen bir kadının pijamalı görüntülerinin basına servis edilmesini TBMM gündemine taşıdı.

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Emir’in gündeme getirdiği görüntülerle ilgili AKP Grup Başkanvekili Özlem Zengin açıklama yaptı. Zengin, olayın kendisini de rahatsız ettiğini belirterek görüntülerin çekilmesi ve paylaşılmasıyla ilgili soruşturma başlatıldığını söyledi.

“Mahremiyeti çalınıyor”

Zengin, Meclis’te yaptığı açıklamada, bir kadının kendi evinde görüntüsünün izni olmadan çekilmesinin ve yayımlanmasının suç olduğunu söyledi.

Zengin şöyle konuştu:

“Mersin'de bir kadının sabah çok erken bir saatte, hangi saatte olursa olsun, kendi evinde, kendini en rahat hissettiği yerde mahremiyeti çalınıyor ve onun izni alınmadan görüntüsü çekiliyorsa, yayınlanmasa bile görüntüsü çekiliyorsa ve bir de yayınlanıyorsa bu bir suçtur. Bunu takip etmek bizim vazifemizdir.”

Zengin, konuyla ilgili Adalet Bakanlığı ile görüştüğünü belirterek İçişleri Bakanlığı’nın görüntüleri çeken kolluk görevlileri hakkında soruşturma başlattığını açıkladı.

“Görüntüyü çeken ve paylaşanlar yaptırımla karşılaşacak”

Zengin, soruşturmanın sonucunda görüntüleri çeken ve paylaşan kişiler hakkında yaptırım uygulanacağını söyledi.

“İçişleri Bakanlığı bu görüntüleri çeken kolluk güçleriyle alakalı soruşturma başlattı. Bu soruşturma neticesinde görüntüyü çeken ve paylaşanlar muhakkak bir yaptırımla karşı karşıya kalacaktır.”

Zengin ayrıca Adalet Bakanlığı’nın olayın ardından yeni bir genelge yayımladığını belirtti. Genelgenin, soruşturma süreçlerinde kadınların ve ailelerin taraf ve müdahil olduğu durumlarda izlenecek usule ilişkin düzenlemeler içerdiğini söyledi.

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(EMK)