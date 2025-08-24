ENGLISH KURDÎ
HABER
Yayın Tarihi: 24 Ağustos 2025 11:30
 ~ Son Güncelleme: 24 Ağustos 2025 12:43
1 dk Okuma

Mersin'de öğrencileri taşıyan minibüs tıra çarptı: Biri çocuk iki kişi hayatını kaybetti

Diyarbakır'dan Mersin'e tatile gelen öğrencileri taşıyan minibüs şoförünün uyuya kaldığı öne sürüldü.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Mersin'de öğrencileri taşıyan minibüs tıra çarptı: Biri çocuk iki kişi hayatını kaybetti
Fotoğraf: Anadolu Ajansı

Mersin'in Erdemli ilçesinde öğrencileri taşıyan minibüsün tıra çarpması sonucu biri çocuk iki kişi hayaını kaybetti, 10 kişi yaralandı.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre, Diyarbakır'dan Mersin'e tatile getirildiği öğrenilen öğrencileri taşıyan Mehmet Zemin A. idaresindeki 21 BB 849 plakalı minibüs, Ayaş Mahallesi Yemişkumu mevkisinde D-400 kara yolunun kenarında duran 27 AGY 921 plakalı tırın 63 YL 458 plakalı dorsesine arkadan çarptı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada, minibüsteki bakım personeli Yıldız Polat (38) ve devlet koruması altındaki Farah adlı kız çocuğu hayatını kaybetti.

Yaralılar, Mehmet Zemin A. ve sekizi çocuk dokuz kişi sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Sürücü Mehmet Zemin A, tedavisinin ardından jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Minibüs şoförünün uyuya kaldığı iddiası

Tır sürücüsü Mahmut Ş, gazetecilere, aracının freninde arıza oluştuğunu söyledi.

Bunun üzerine tırını durdurduğunu dile getiren Mahmut Ş, şöyle konuştu:

"Arızayı tespit etmek için emniyet şeridine girip durdum. Tam arabadan ineceğim esnada aşırı şiddetli ses geldi. Kendi tarafımdan inemedim. Diğer taraftan inince servis aracının bize çarptığını gördüm. Servis şoförüne 'Abi önüne biri mi çıktı, niye bu tarafa geldin ve bize çarptın?' diye sordum. 'Uyuklamışım' dedi. Herhalde yorgun, Diyarbakır'dan geliyor."

(VC)

İstanbul
trafik kazası Mersin Diyarbakır öğrenciler öğrenci servisi
