Mersin'de Kadın Gazeteciler Derneği Kuruldu

Türkiye'nin 11. büyük kenti Mersin’de çalışan kadın gazeteciler, mesleklerini sürdürürken karşılaştıkları eşitsizlikler, cinsiyet temelli adaletsizlikler, mobbing ve diğer hak ihlalleriyle örgütlü mücadele hedefiyle kurdukları "Kadın Gazeteciler Derneği"ni bir basın açıklamasıyla duyurdular.

Şimşek: “Baskılar, hak gaspları, uzun

çalışma saatleri, meslek hastalıkları"

İnsan Hakları Derneği (İHD) Mersin Şubesi’nde düzenledikleri basın toplantısında, kurucuların ortak açıklamasını sunan gazeteci Gamze Şimşek, "pek çok haklarından yoksun bırakıldıkları koşullarda haftada 45 saati aşan sürelerde ve düşük ücretlerle çalışmak zorunda kalan kadın+ gazetecilerin sektörde en çok sömürüye uğrayanlar arasında olduğuna" dikkat çekti.

Şimşek “Patriyarkanın hayatlarımızı ağ gibi sardığı, hayatımızın her alanını cehenneme çevirdiği, yaşamak için her nefes alışımızın bir mücadeleye döndüğü bu günlerde baskılarla, sansürle, hak gasplarıyla mesleğini icra etmeye çalışan kadın+ gazeteciler, uzun mesai saatlerine eklenen düşük ücretler ile kendi mesleğinde de yaşamak için mücadeleyi sürdürüyor” dedi.

Şimşek, “Erkeklere oranla güvencesiz bir şekilde çalışan kadınlar[ın] yüksek oranda meslek hastalığına yakalananlar arasında [yer aldıklarını] da" hatırlattı.

“Kadınların önü kesiliyor, yalnızlaştırılıyor”

Kurucular adına konuşan Şimşek, "iş yerlerinde düşük pozisyonlarda çalışmak zorunda bırakılan kadın+ların, erkek meslektaşlarından daha çok emek harcamalarına karşın yükselmelerini önleyen bir 'cam tavan'ın varlığına" dikkat çekti.

Şimşek'in açıklamasına göre, "[Gazeteciler arasında] mesleğinden dolayı kendini zorlanmış ve tükenmiş hisseden kadınların oranı yüzde 59 iken erkeklerin oranı yüzde 26,8."

Şimşek "bu eşitsizlik koşullarında mesleklerini yürüten kadın+ların, işyerlerinde mobbing ile mücadele zorunda bırakıldıklarını" dile getirdi: "Sayısız sıkıntılarla tek başına mücadele etmek zorunda bırakılan ve örgütlenme kanallarının önü işten atılmak ya da hapis gibi cezalarla kesilen kadın+ gazeteciler yalnızlaştırılıyor” dedi.

“Birlikte güçlüyüz’ diyebilmek için”

Kadın Gazeteciler Derneği'nin mücadelelerinin önündeki en büyük engel olan örgütsüzlüklerine son vermek ve eril medyaya karşı yan yana, omuz omuza olmak için Mersin'de attıkları adım olduğunu dile getiren Şimşek, derneğin başlıca hedeflerini şöyle dile getirdi:

"İktidarın erkek politikalarından destek alan eril patronların sardığı mesleğimizi yapmak adına her türlü baskıya ve zorbalığa karşı bir arada durmak ve ‘Birlikte güçlüyüz’ diyebilmek [...] hem meslek onurumuzu korumak hem de mesleğimizi ‘meslek etiği’ çerçevesinde icra edebilmek için..."

Şimşek, henüz dernekle ilişkilenmemiş olan kadın gazetecileri de birlikte örgütlenmeye çağırdı: “Eril medyaya karşı feminist basını inşa etmek ve birlikte güçlüyüz demek için sizleri de aramıza bekliyoruz” dedi.

“Cinsiyet eşitliğine dayanan haber dili”

Kadın Gazeteciler Derneği'nin "ataerkil düzenin geliştirdiği toplumsal normlarla, sermaye ve erkek iş birliğiyle, patronlarla ve patronların sırtını sıvazlayanlarla mücadele edece[ğini]" vurgulayan Şimşek, etkinlikleriyle "[...]mesleki dayanışmayı, kadın ve LGBTİ+ gazetecilerin haklarını, cinsiyet eşitliğine dayanan haber dilini [omuz omuza öreceklerini]" dile getirdi.

Mersin medyası Mersin'de geleneksel ortamlarda yayın yapan gazete, radyo ve TV kanallarının ve sosyal medya üzerinden yayın yapan haber ve yayın mecralarının tam sayısına ilişkin olarak net bilgiye ulaşmanın güçlüklerine karşın, nüfusu 2 milyona yaklaşan bu kentte değişik kaynaklar kağıt baskı yapan gazete sayısının 20 ile 30 arasında olduğunu kaydediyor. Mersin ve ilçelerinde yayın yapan radyo yayıncılarının 20'den fazla olduğu ve kentten 3 TV kanalının yayın yaptığı biliniyor. 2018 Basın Almanağı'nda Mersin'de tahminen 282 çalışan gazeteci olduğu dile getirilirken, yerel basın kuruluşlarındakilerin büyük bölümünün 212 sayılı yasayla tanımlanmış gazetecilik sıfatı dışında çalıştıkları ve gazetecilik mesleğinde çalışanların ortalama yüzde 32'sinin kadınlardan oluştuğu göz önünde tutulduğunda çalışan gazeteci sayısının bu rakamın iki katı ve kentte çalışan kadın gazeteci sayısının 100'ü aşkın olduğu söylenebilir.

(AEK)