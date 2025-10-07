Mersin'de iş cinayeti: Servis şarampole yuvarlandı, 5 kişi öldü

Mersin'in Erdemli ilçesinde tarım işçilerini taşıyan minibüsün şarampole devrilmesi sonucu 5 kişi hayatını kaybetti, 14 kişi yaralandı.

Sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 33 VLP 55 plakalı tarım işçilerini taşıyan​​​​​​​ minibüs, Aydınlar Mahallesi Avgadı mevkisinde şarampole devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Araçtaki 5 kişinin yaşamını yitirdiğini belirleyen ekipler, yaralanan 14 kişiyi çevredeki hastanelere kaldırdı.

Ekiplerin kaza yerindeki incelemesi sürüyor.

Son bir ayda 45 tarım işçisi öldü

İş Sağlığı ve İşçi Güvenliği Meclisi’nin (İSİG) verilerine göre 2013-2024 yıllarında en az 2 bin 58 tarım işçisi yaşamını yitirdi. Sadece geçen ay (Ağustos 2025) yaşanan 192 iş cinayetinin 45'i tarımdaydı.

İSİG Meclisi’ne göre iş cinayetlerinin nedenlere göre dağılımında ilk sırada trafik ve servis kazaları yer alıyor.

Bu ölümlerin büyük çoğunluğu tarımda uygunsuz traktör kasaları ve servislerde, taşımacılıkta ise uzun çalışma saatleri ve iş yetiştirme baskısı nedeniyle meydana geldi.

(HA)