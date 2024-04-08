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Yayın Tarihi: 8 Nisan 2024 09:49
 ~ Son Güncelleme: 8 Nisan 2024 09:55
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Mersin'de hurdalıkta çıkan yangında bir Suriyeli çocuk öldü

Suriyeli ailenin kaldığı çadırın yanında bulunan hurdalıkta çıkan yangında, 6 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

BİA Haber Merkezi
ENRead in English KUBi Kurdî Bixwînin

BİA Haber Merkezi
ENRead in English KUBi Kurdî Bixwînin
Görseli Büyüt
Mersin'de hurdalıkta çıkan yangında bir Suriyeli çocuk öldü
Fotoğraf: AA

Mersin'in Silifke ilçesinde Suriyeli ailenin kaldığı çadırın yanında bulunan hurdalıkta çıkan yangında bir çocuk hayatını kaybetti.

AA'da yer alan habere göre Say Mahallesi'nde Suriyeli bir ailenin kaldığı çadırın yanındaki hurdalıkta yangın çıktı.

Yangını fark eden ailenin ihbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangında Fards Elhayır'ın (6) yaşamını yitirdiği belirlendi. Çocuğun cenazesi Silifke Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.(AÖ)

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