HABER
Yayın Tarihi: 18 Eylül 2025 21:15
 ~ Son Güncelleme: 18 Eylül 2025 21:53
1 dk Okuma

HABERCİLERE VE EKİPMANLARINA ŞİDDET

Mersin'de haber izleyen gazetecilere saldırı

Öcalan'a “Umut Hakkı” için Bahçeli'nin verdiği sözlerin yerine getirilmesi için Akdeniz ilçesinde halkın eylemini izleyen Jinnews ve Mezopotamya Haber Ajansı muhabirleri şiddete uğradı ve kameraları kullanılmaz hale getirildi. Mersin Kadın Gazeteciler Derneği ve Dicle Fırat Gazeteciler Derneği saldırıyı protesto etti.

BİA Haber Merkezi

Olayda saldırıya uğrayan gazeteciler, polis amiriyle tartışıyor/Fotoğraf: Jinnews videosundan kayıt

Mersin'in Akdeniz ilçesinde, Abdullah Öcalan’a “Umut Hakkı”nın uygulanması talebiyle düzenlenen yürüyüşü izleyen gazeteciler polisin saldırısıyla karşılaştı.

Jinnews'un haberine göre, saldırı sırasında şiddete maruz kalan muhabirleri Azize Akoğlu’nun kamerası kullanılamaz hale getirildi.

Haberde Azize Akoğlu'nun yanı sıra Mezopotamya Ajansı (MA) muhabirleri Kadir Ayten ve Hamdullah Yağız Kesen ve PİRHA muhabiri Fatoş Sarıkaya'nın da şiddete  uğradığı bildirildi.

Dicle Fırat Gazeteciler Derneği (DFG) suç duyurusunda bulunacak

Olayın ardından açıklama yapan Dicle Fırat Gazeteciler Derneği (DFG), gazetecilerin işlerini yaparken saldırıya uğramalarını kınadı ve "görüntülere yansıyan şiddetin failleri hakkında suç duyurusunda bulunaca[klarını belirtti]."

DFG "Bir kez daha yineliyoruz: Gazetecilik engellenemez.” dedi.

Mersin Kadın Gazeteciler Derneği: "Özgür basını savunacağız"

Mersin Kadın Gazeteciler Derneği de yaptığı açıklamada "mesleğinin gereklerini yerine getiren, haber takibi yapan gazeteciler engellenemez! Baskının ve hukuksuzluğun karşısında özgür basını savunacağız" dedi. 
(AEK)

Haber Yeri
Mersin
basın ve ifade özgürlüğü polis şiddeti kadın gazeteciler
