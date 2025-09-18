Mersin'de haber izleyen gazetecilere saldırı

Mersin'in Akdeniz ilçesinde, Abdullah Öcalan’a “Umut Hakkı”nın uygulanması talebiyle düzenlenen yürüyüşü izleyen gazeteciler polisin saldırısıyla karşılaştı.

Jinnews'un haberine göre, saldırı sırasında şiddete maruz kalan muhabirleri Azize Akoğlu’nun kamerası kullanılamaz hale getirildi.

Haberde Azize Akoğlu'nun yanı sıra Mezopotamya Ajansı (MA) muhabirleri Kadir Ayten ve Hamdullah Yağız Kesen ve PİRHA muhabiri Fatoş Sarıkaya'nın da şiddete uğradığı bildirildi.

Dicle Fırat Gazeteciler Derneği (DFG) suç duyurusunda bulunacak

Olayın ardından açıklama yapan Dicle Fırat Gazeteciler Derneği (DFG), gazetecilerin işlerini yaparken saldırıya uğramalarını kınadı ve "görüntülere yansıyan şiddetin failleri hakkında suç duyurusunda bulunaca[klarını belirtti]."

DFG "Bir kez daha yineliyoruz: Gazetecilik engellenemez.” dedi.

Mersin Kadın Gazeteciler Derneği: "Özgür basını savunacağız"

Mersin Kadın Gazeteciler Derneği de yaptığı açıklamada "mesleğinin gereklerini yerine getiren, haber takibi yapan gazeteciler engellenemez! Baskının ve hukuksuzluğun karşısında özgür basını savunacağız" dedi.

