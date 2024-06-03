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Yayın Tarihi: 3 Haziran 2024 14:37
 ~ Son Güncelleme: 3 Haziran 2024 14:39
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Mersin'de ev baskınları

Ev baskınlarında gözaltına alınan 12 kişi, Mersin Valiliği İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Mersin'de ev baskınları
Fotoğraf: Anadolu Ajansı

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü bir soruşturma kapsamında bu sabah saatlerinde birçok eve baskın düzenlendi. 

Mezopotamya Ajansı’nda yer alan habere göre Tarsus, Gülnar, Akdeniz, Toroslar ve Yenişehir ilçelerinde düzenlenen ev baskınlarında en az 12 kişi gözaltına alındı. 

Gözaltına alınanlar Mersin İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.

Öte yandan, gözaltı sayısının artabileceği belirtildi. (TY)

Mersin ev baskınları operasyon Gözaltı
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/haber/istanbul-ve-mersinde-ev-baskinlari-cok-sayida-gozalti-291794
Mersin'de 12 gözaltı
27 Eylül 2023
/haber/mersin-de-12-gozalti-285414
Mersin’de ev baskınlarıyla 15 kişi gözaltına alındı
25 Kasım 2022
/haber/mersin-de-ev-baskinlariyla-15-kisi-gozaltina-alindi-270523
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