Mersin'de ev baskınları

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü bir soruşturma kapsamında bu sabah saatlerinde birçok eve baskın düzenlendi.

Mezopotamya Ajansı’nda yer alan habere göre Tarsus, Gülnar, Akdeniz, Toroslar ve Yenişehir ilçelerinde düzenlenen ev baskınlarında en az 12 kişi gözaltına alındı.

Gözaltına alınanlar Mersin İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.

Öte yandan, gözaltı sayısının artabileceği belirtildi. (TY)