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HABER
Yayın Tarihi: 31 Temmuz 2025 08:36
 ~ Son Güncelleme: 31 Temmuz 2025 08:47
3 dk Okuma

Mersin'de 12 yaşındaki çocuk işçi cinayeti: Ustabaşı gözaltında

İncelemelerde çocuğun vücudunda beş kesici alet yarası tespit edildi. Soruşturma sürüyor.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Mersin'de 12 yaşındaki çocuk işçi cinayeti: Ustabaşı gözaltında

Mersin’in Anamur ilçesinde bir dönerci dükkânında çalışan 12 yaşındaki Eyüp Can G.’yi iddiaya göre aynı iş yerinde ustabaşı olarak çalışan 24 yaşındaki N.U. öldürdü.

Anamur ilçesindeki bir pasajda meydana geldi. İddialara göre, ustabaşı N.U., servis sırasında yavaş davrandığı gerekçesiyle Eyüp Can G. ile şakalaşmaya başladı. Ardından çocuğu ‘şaka amaçlı’ kovalamaya başlayan N.U., Eyüp Can’ı pasajın sokağına kadar takip etti. Kısa süre sonra çocuk gözden kayboldu.

Eyüp Can’ın uzun süre dükkâna geri dönmemesi üzerine, iş arkadaşları arama çalışması başlattı. Pasaj içinde yapılan aramalarda küçük çocuk, zemin katta hareketsiz halde bulundu. Durum hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirildi.

Cinayet yerine gelen sağlık ekipleri, Eyüp Can’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan incelemelerde çocuğun vücudunda beş kesici alet yarası tespit edildi.

Cinayetin ardından Anamur Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde polis ekipleri tarafından başlatılan soruşturma kapsamında şüpheli N.U. gözaltına alındı. Soruşturma sürüyor.

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Not: Türkiye’de çocuk işçiliğinin önlenmesi temel hedefiyle 2017-2023 yılları arasında “Çocuk İşçiliğiyle Mücadele Ulusal Programı (2017-2023)” uygulamaya konulmuştu. Bu çerçevede Başbakanlık Genelgesiyle 2018 yılı “Çocuk İşçiliği ile Mücadele Yılı” ilan edilmişti.

Çocuk işçiliğine son vermek amacıyla başlatılan seferberlik kapsamında Uluslararası Çalışma Örgütü’nün (ILO) teknik desteğiyle ve Birleşmiş Milletler (BM) ajanslarının mali desteğiyle imzalanan bu deklarasyona 6 bakanlık ve 7 işçi ile işveren sendikası da imza atmıştı.

Türkiye’de çocuk işçiliği

İSİG Meclisi, Çocuk İş Cinayetleri Raporu 2024 raporuna göre “En çok çocuk işçi ölümünün meydana geldiği” şehir Urfa. En çok çocuk işçi ölümü tarım ve orman iş kolunda gerçekleşti.

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği (İSİG)  Meclisi’nin Çocuk İş Cinayetleri Raporu’nda, on bir yılda en az 671, mevcut iktidar dönemde ise en az 907 çocuğunun hayatını kaybettiği belirtildi.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) 2023 verilerine göre, ülke nüfusunun yüzde 26’sını çocuklar oluşturuyor. Ancak bu çocukların önemli bir bölümü eğitim yerine çalışma hayatına yöneliyor.

TÜİK’in 2020 yılında yayımladığı “Çocuk İşgücü Araştırması”na göre, 2019 yılında 5–17 yaş grubunda olup ekonomik faaliyette çalışan çocuk sayısı 720 bin olarak belirlendi. Aynı yaş grubundaki toplam çocuk nüfus içinde bu çocukların oranı ise yüzde 4,4 olarak hesaplandı.

Dahası, çalışan çocukların yüzde 34,3’ü eğitimine devam etmiyor. Bu durum, çocuk işçiliğinin sadece ekonomik değil, aynı zamanda eğitim hakkı açısından da ciddi bir ihlal olduğunu ortaya koyuyor.

Uluslararası alanda da benzer endişeler dile getiriliyor. Birleşmiş Milletler’in (BM) 2021 yılında yayımladığı bir rapora göre, çocuk işçiliği son 20 yıl içinde ilk kez artış gösterdi. BM’ye bağlı Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) ile UNICEF’in birlikte hazırladığı rapor, özellikle COVID-19 pandemisinin etkisiyle milyonlarca çocuğun daha çalışmak zorunda kalacağına dikkat çekiyor.

(EMK)

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İstanbul
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