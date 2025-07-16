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Yayın Tarihi: 16 Temmuz 2025 23:51
 ~ Son Güncelleme: 17 Temmuz 2025 00:09
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Mersin Çevre Platformu: "Yeni Maden Yasası Teklifini geri çekin"

Mersinli çevreciler düzenledikleri basın açıklamasında yeni yasanın “Topraklarımızı, sularımızı, ormanlarımızı, meralarımızı, zeytinliklerimizi, doğal sit alanlarımızı yok edece[ğini]" duyurdu.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Mersin Çevre Platformu: "Yeni Maden Yasası Teklifini geri çekin"
Mersin Çevre Platforumu üyeleri basın açıklamasında /Fotoğraf: Pirha

Mersin Çevre Platformu (MÇP), yeni maden yasasının geri çekilmesi talebiyle basın açıklaması yaptı.

Tevfik Sırrı Gür Lisesi karşısında toplanan platform mensupları, zeytinlik, mera ve orman alanlarının madencilik projelerine açılmasını sağlayan torba yasa teklifine tepki gösterdi.

Mezopotamya Ajansı'nın haberine göre, basın açıklamasını sunan Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) Çukurova Bölge Temsilcisi Kemal Göksoy, yasayla enerji ve madencilik şirketlerine acele kamulaştırma yetkisi verilerek, halkın geçim kaynağı olan toprakların ellerinden alınacağını vurguladı.

Göksoy, “Ormanlar, meralar, zeytinlikler, doğal sit alanları yaşam kaynaklarımızdır. Yaşam kaynaklarımız ve doğal varlıklarımız, topraklarımız, sularımız maden ve enerji şirketlerinin rant projeleri için kurban edilemez” dedi.

Yeni maden yasasının yaşam hakkını gasp edeceğini belirten Göksoy, Yasanın “Topraklarımızı, sularımızı, ormanlarımızı, meralarımızı, zeytinliklerimizi, doğal sit alanlarımızı yok edece[ğini]" açıkladı.

"Yeni maden yasasının geri çekilmesini talep ediyoruz. Biz halkız ve güçlüyüz. Yasanın uygulanmasına asla izin vermeyeceğiz. Demokratik ve yasal mücadelemiz devam edecektir” dedi.

(AEK)

Haber Yeri
Mersin
Yeni Maden Yasa Değişikliği Teklifi Mersin Çevre Platformu (MÇP) basın açıklaması
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