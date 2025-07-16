Mersin Çevre Platformu: "Yeni Maden Yasası Teklifini geri çekin"

Mersin Çevre Platformu (MÇP), yeni maden yasasının geri çekilmesi talebiyle basın açıklaması yaptı.

Tevfik Sırrı Gür Lisesi karşısında toplanan platform mensupları, zeytinlik, mera ve orman alanlarının madencilik projelerine açılmasını sağlayan torba yasa teklifine tepki gösterdi.

Mezopotamya Ajansı'nın haberine göre, basın açıklamasını sunan Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) Çukurova Bölge Temsilcisi Kemal Göksoy, yasayla enerji ve madencilik şirketlerine acele kamulaştırma yetkisi verilerek, halkın geçim kaynağı olan toprakların ellerinden alınacağını vurguladı.

Göksoy, “Ormanlar, meralar, zeytinlikler, doğal sit alanları yaşam kaynaklarımızdır. Yaşam kaynaklarımız ve doğal varlıklarımız, topraklarımız, sularımız maden ve enerji şirketlerinin rant projeleri için kurban edilemez” dedi.

Yeni maden yasasının yaşam hakkını gasp edeceğini belirten Göksoy, Yasanın “Topraklarımızı, sularımızı, ormanlarımızı, meralarımızı, zeytinliklerimizi, doğal sit alanlarımızı yok edece[ğini]" açıkladı.

"Yeni maden yasasının geri çekilmesini talep ediyoruz. Biz halkız ve güçlüyüz. Yasanın uygulanmasına asla izin vermeyeceğiz. Demokratik ve yasal mücadelemiz devam edecektir” dedi.

(AEK)