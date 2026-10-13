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YT: Yayın Tarihi: 13.10.2026 16:35 13 Ekim 2026 16:35
 ~  SG: Son Güncelleme: 13.10.2026 17:35 13 Ekim 2026 17:35
Okuma Okuma:  1 dakika

Mersin Büyükşehir’de başkanvekili seçimini CHP kazandı

CHP, başkanvekilliği için Gülşah Yıldırım Genç’i aday gösterirken AKP’nin adayı Hamit Mert Avcı oldu.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Mersin Büyükşehir’de başkanvekili seçimini CHP kazandı
*Gülşah Yıldırım Genç
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Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer’in tutuklanarak görevden uzaklaştırılmasının ardından yapılan başkanvekilliği seçimini CHP’nin adayı Gülşah Yıldırım Genç kazandı. Genç, üç tur süren seçimde 47 oy aldı.

CHP, başkanvekilliği için Gülşah Yıldırım Genç’i aday gösterirken AKP’nin adayı Hamit Mert Avcı oldu.
Seçimin ilk turunda Genç 47, Avcı 1 oy aldı. Bir oy geçersiz sayılırken 24 üye boş oy kullandı.

İinci turda da 47 oy alan Genç’in karşısında Avcı’ya oy çıkmadı. Bu turda iki oy geçersiz sayıldı, 24 oy boş kullanıldı.

Üçüncü turda yapılan oylamada da 47 oy alan CHP’li Gülşah Yıldırım Genç, Mersin Büyükşehir Belediyesi başkanvekili seçildi.

Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, hakkında yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanmasının ardından görevden uzaklaştırılmıştı.

(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
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