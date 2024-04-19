Mersen işçileri toplu iş sözleşmesi için grevde

Kocaeli'de Gebze Organize Sanayi Bölgesi’ndeki Mersen İstanbul Sanayi Ürünleri Anonim Şirketi fabrikasında çalışan DİSK/Birleşik Metal-İş'te örgütlü 61 işçi, toplu sözleşmeli bir çalışma düzeni için grev başlattı.

DİSK/Birleşik Metal-İş, Mersen fabrikası önünde bugün saat 08.30’da direnişe başladıklarını duyurdu.

Sendikadan yapılan açıklamada, 2022 yılında çoğunluğu sağlayarak toplu iş sözleşmesi için yetki başvurusunda bulunulduğu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın başvuruyu kabul etmesine rağmen Mersen işvereninin, sendikanın yetki tespitine itiraz ettiği ve hukuksal sürecin iki yıl boyunca devam ettiği belirtildi.

Dört içi işten çıkarıldı

Dava sürecinin lehlerine sonuçlanmasının ardından işverene toplu sözleşme teklifi yapıldığını aktaran DİSK/Birleşik Metal-İş, “Yasal toplu sözleşme sürecinin başladığı işyerinde işveren, toplu sözleşme için masaya oturma çağrımızı karşılıksız bırakarak görüşmelere katılmadı” dedi.

Sendika, işverenin arabuluculuk sürecinde işçiler üzerindeki baskılarını artırdığını belirterek, “7 Şubat 2024 tarihinde 4 üyemiz işten çıkarıldı. Üyelerimiz, yasal ve anayasal haklarına sahip çıkmak için fabrika içerisinde demokratik tepkilerini ortaya koydu. Mersen işvereni, sendikamızın işyerinde örgütlendiği ilk tarihten itibaren sendika karşıtı tutumunu ısrarla sürdürdü” ifadelerini kullandı.

"İşveren işçilerin iradesini yok saydı"

DİSK/Birleşik Metal-İş, toplu iş sözleşmesi tekliflerinin detaylarını şöyle açıkladı:

“Mersen işçilerini enflasyon karşısında ezdirmeyecek bir toplu sözleşme taslağı hazırladık. Teklifimizde işçilerin mevcut ücretlerine birinci altı ay için yüzde 115 zam yapılmasını önerdik. İkinci, üçüncü ve dördüncü altı aylık dilimlerde enflasyon + 5 puan olarak zam teklifimiz toplu sözleşme taslağımızda yer aldı. İşveren tarafı ise bu önerilerimize karşılık işçilerin iradesini yok sayarak sendikayla masaya oturmamayı tercih etti. İşverenler ise dilediği hukuksuzluğu, zorbalığı yapmayı kendilerine hak olarak görüyor.”

DİSK/Birleşik Metal-İş, “Artık yasal grev aşamasına geldik. Bugün grevimizi başlatıyoruz. Mersen işverenini bir kez daha masaya oturmaya çağırıyor, taleplerimiz karşılanana kadar grevimizi kararlılıkla sürdüreceğimizin bilinmesini istiyoruz” dedi.

(AD)