Merkezi Hekim Randevu Sistemi'nde "evli/evli olmayan" ayrımı kaldırıldı

Ankara Tabip Odası’nın girişimleri ve kamuoyunun yoğun tepkisi sonucunda, Merkezi Hekim Randevu Sistemi’nde yer alan "evli/evli olmayan" ayrımı kaldırıldı.

Bu değişiklik, kadın hastaların sağlık hizmetlerine erişiminde medeni haline dayalı ayrımcılığı sona erdirerek eşit yurttaşlık haklarını güvence altına aldı.

"Görüşmeler sonuç verdi"

Ankara Tabip Odası’ndan yapılan açıklamada şöyle denildi:

“Özellikle kadın hastaların sağlık hizmetlerinden yararlanırken medeni halinin baz alınması, hem eşitlik ilkesine hem de tıp etiğine aykırı bir durum yaratıyordu. Bu uygulamanın hekim-hasta güven ilişkisini zedelemesi, Ankara Tabip Odası’nın ve kamuoyunun tepkisini çekerken, bu sorunun çözülmesi için yapılan yoğun görüşmeler olumlu sonuç vermiştir.

Bilkent Şehir Hastanesi Kadın Doğum Hastanesi Başhekimliği ile yapılan görüşmelerin ardından, "evli/evli olmayan" ayrımının kaldırılması sağlanmıştır. Bu adım, kadın hastaların tedirgin olmasına yol açan ve sağlık hizmetlerine erişimde eşitlik ilkesini ihlal eden bir uygulamanın sona erdiğini göstermektedir.”

(EMK)