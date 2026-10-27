Merkezefendi Belediyesi'ne operasyon: Başkan Şeniz Doğan ve eşi gözaltında

Denizli'nin Merkezefendi Belediyesi'ne bu sabah (27 Ekim) polis operasyonu düzenlendi. Belediye Başkanı Şeniz Doğan ve eşi Mehmet Ali Doğan'ın da aralarında bulunduğu çok sayıda kişi gözaltına alındı.

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Polis ekipleri, belediyenin Mali Hizmetler ve Fen İşleri müdürlüklerinin de aralarında bulunduğu birimlerde arama yaptı. Şeniz Doğan'ın evinde de arama gerçekleştirildi.

Halka hizmet etme anlayışıyla bugüne kadar kentimize emek veren Merkezefendi Belediye Başkanımız Sayın Şeniz Doğan ve çalışma arkadaşlarının gözaltına alınmasını üzüntüyle karşılıyorum. Çağrıldıklarında ifade vermeye gidebilecek insanlara bu tür yöntemlerin uygulanması, adalete olan güveni zedelemekte ve kamu vicdanını yaralamaktadır. Hukuk devletinin temel ilkelerinden biri masumiyet karinesidir. Elbette hiç kimse yargılanmaktan muaf değildir. Ancak hukukun herkese eşit, tarafsız ve adil uygulanması; adaletin de bu ilkeler doğrultusunda tecelli etmesi en büyük beklentimizdir. — Bülent Nuri Çavuşoğlu (@BNuriCavusoglu) October 27, 2026

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı'ndan tepki

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, Şeniz Doğan ve belediye çalışanlarının gözaltına alınmasına tepki gösterdi.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Çavuşoğlu, gözaltı işlemlerinin uygulanış biçimini eleştirdi.

Çavuşoğlu, ifadeye çağrıldıklarında adli makamlara başvurabilecek kişilerin gözaltına alınmasının adalete duyulan güveni zedelediğini belirtti.

Masumiyet karinesine dikkat çeken Çavuşoğlu, şu ifadeleri kullandı:

“Hukuk devletinin temel ilkelerinden biri masumiyet karinesidir. Elbette hiç kimse yargılanmaktan muaf değildir. Ancak hukukun herkese eşit, tarafsız ve adil uygulanması; adaletin de bu ilkeler doğrultusunda tecelli etmesi en büyük beklentimizdir.”

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Ne olmuştu? Merkezefendi Belediyesi'ne 15 Mayıs 2026'da da “rüşvet” ve “ihaleye fesat karıştırma” iddiaları kapsamında operasyon düzenlenmişti. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan kişilerden 12'si tutuklanmıştı. Belediyeye 16 Ekim'de de polis ekiplerince arama yapıldığı bildirildi.

Şeniz Doğan kimdir?

1980 yılında Denizli'nin Bekilli ilçesinde doğan Şeniz Doğan, hukuk eğitiminin ardından avukatlık yaptı.

2014 yerel seçimlerinde Merkezefendi Belediye Meclisi ve Denizli Büyükşehir Belediye Meclisi üyeliklerine seçildi.

2019'da CHP'den Merkezefendi Belediye Başkanı seçilen Doğan, 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde yüzde 57,78 oy alarak ikinci kez belediye başkanlığına seçildi.

Doğan, Eylül 2026'da CHP'den ayrılarak YENİ Parti'ye katıldı.

(FY)