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Yayın Tarihi: 19 Ocak 2024 12:55
 ~ Son Güncelleme: 19 Ocak 2024 12:57
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Merkez Bankası’nın yılsonu enflasyon beklentisi yüzde 42

Merkez Bankası’nın yılsonu dolar/TL beklentisi ise 40 TL.

BİA Haber Merkezi
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BİA Haber Merkezi
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Görseli Büyüt
Merkez Bankası’nın yılsonu enflasyon beklentisi yüzde 42

Merkez Bankası, reel ve finansal sektör temsilcileri ile profesyonellerden oluşan 68 katılımcıyla gerçekleştirdiği ocak ayına ilişkin Piyasa Katılımcıları Anketi'ni yayımladı.

Geçen ay yüzde 4,86 olan ocak ayı TÜFE artışı beklentisi, bu anket döneminde yüzde 5,41'e yükseldi. Cari yılsonu TÜFE'deki artış beklentisi de yüzde 41,23'ten yüzde 42,04'e çıktı.

TÜFE'de artış beklentileri 12 ay sonrası için yüzde 41,23'ten 39,09'a, 24 ay sonrası için yüzde 24,82'den 23,69'a geriledi.

Katılımcıların yılsonu dolar/TL beklentisi 39,9958 olurken, 12 ay sonrası dolar/TL beklentisi 39,4590'dan 40,6370'e yükseldi.

Bir önceki anket döneminde 34,3 milyar dolar olan yılsonu cari işlemler açığı beklentisi, bu dönemde 34,4 milyar dolara çıktı. Gelecek yıl için cari işlemler açığı beklentisi ise 33,3 milyar dolar oldu.

Politika faizi cari ay sonu beklentisi yüzde 45

Cari yıl için Gayrisafi Yurtiçi Hasıla (GSYH) artış beklentisi 4,2'den yüzde 3,4'e gerilerken, gelecek yıl büyüme beklentisi yüzde 3,3'ten yüzde 3,9'a yükseldi.

TCMB'nin politika faizine ilişkin cari ay sonuna ve 3 ay sonrasına yönelik beklentiler yüzde 45 olarak belirlendi.

12 ay sonrası için politika faizi beklentisi ise yüzde 36,54 düzeyinde oluştu.

(HA)

Merkez Bankası
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