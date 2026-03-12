Merkez Bankası savaşın etkisiyle faiz indirimini pas geçti

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranında değişime gitmeyerek yüzde 37’de sabit bıraktı.

Kurul ayrıca, gecelik vadede borç verme faiz oranını yüzde 40’ta, gecelik vadede borçlanma faiz oranını ise yüzde 35,5’te sabit tuttu.

ABD ve İsrail İran'a saldırmadan önce Merkez Bankası'nın martta faiz indirmesi bekleniyordu. Kararına ilişkin bir duyuru yayımlayan PPK, "Jeopolitik gelişmeler neticesinde belirsizlikler artarken, küresel risk iştahında bozulma ve enerji fiyatlarında yükseliş gözlenmiştir. Söz konusu unsurların enflasyon görünümü üzerinde oluşturabileceği riskleri sınırlamak amacıyla sıkı para politikasını destekleyici kararlar ve eşgüdüm dahilinde mali tedbirler alınmıştır. Jeopolitik gelişmelerin maliyet kanalı ve iktisadi faaliyet üzerinden enflasyon görünümüne etkileri yakından takip edilmektedir." dedi.

Ayrıca fiyat istikrarı sağlanana kadar sıkı para politikası mesajı verdi. Son dönem gelişmelerin de etkisiyle, enflasyon görünümünde belirgin ve kalıcı bir bozulma olması durumunda para politikası duruşunun sıkılaştırılacağını kaydetti.

AA Finans'ın 38 ekonomistin katılımıyla gerçekleştirdiği beklenti anketinde görüş bildiren 37 kişi politika faizinin mevcut seviyesi olan yüzde 37'de sabit tutulacağını düşündüğünü bildirmişti. 1 ekonomist ise 50 baz puanlık indirim beklediğini kaydetmişti. Öte yandan ekonomistlerin yılsonu politika faizi beklentisinin medyanı yüzde 30 seviyesinde bulunuyor.

(HA)