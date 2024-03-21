ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
EKONOMİ
Yayın Tarihi: 21 Mart 2024 14:15
 ~ Son Güncelleme: 21 Mart 2024 15:15
4 dk Okuma

Merkez Bankası politika faizini yüzde 50'ye yükseltti

Politika faiz oranını 500 baz puan artırarak yüzde 50’ye yükselten Merkez Bankası, “Kurul, enflasyon görünümündeki bozulmayı dikkate alarak politika faizinin artırılmasına karar vermiştir” dedi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Merkez Bankası politika faizini yüzde 50'ye yükseltti

Hafize Gaye Erkan’ın ardından Merkez Bankası'nın başına getirilen Yaşar Fatih Karahan başkanlığında toplanan Para Politikası Kurulu (PPK), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını 500 baz puan arttrıdı. Yüzde 45'ten yüzde 50 seviyesine çıkardı.

Kurul ayrıca, operasyonel çerçevede değişikliğe gitti. Merkez Bankası gecelik vadede borçlanma ve borç verme oranlarını bir hafta vadeli repo ihale faiz oranına kıyasla -/+ 300 baz puanlık bir marj ile belirlenmesine karar verdi.

Enflasyonda belirgin ve kalıcı bir düşüş sağlanana ve enflasyon beklentileri öngörülen tahmin aralığına yakınsayana kadar sıkı para politikası duruşunu sürdüreceklerini açıkladı:

Şubat ayında aylık enflasyonun ana eğilimi, hizmet enflasyonu öncülüğünde, öngörülenden yüksek gerçekleşmiştir. Tüketim malı ve altın ithalatı yavaşlayarak cari dengedeki iyileşmeye katkı verirken, yakın döneme ilişkin diğer göstergeler yurt içi talepte dirençli seyrin sürdüğüne işaret etmektedir. Hizmet enflasyonundaki katılık, enflasyon beklentileri, jeopolitik riskler ve gıda fiyatları enflasyon baskılarını canlı tutmaktadır. Kurul, enflasyon beklentileri ve fiyatlama davranışlarının öngörüler ile uyumunu ve ücret artışlarının enflasyon üzerindeki etkilerini yakından takip etmektedir. 

Kurul, enflasyon görünümündeki bozulmayı dikkate alarak politika faizinin artırılmasına karar vermiştir. Aylık enflasyonun ana eğiliminde belirgin ve kalıcı bir düşüş sağlanana ve enflasyon beklentileri öngörülen tahmin aralığına yakınsayana kadar sıkı para politikası duruşu sürdürülecektir. Enflasyonda belirgin ve kalıcı bir bozulma öngörülmesi durumunda ise para politikası duruşu sıkılaştırılacaktır. Para politikasındaki kararlı duruş; yurt içi talepte dengelenme, Türk lirasında reel değerlenme ve enflasyon beklentilerinde düzelme vasıtası ile aylık enflasyonun ana eğilimini düşürecek ve dezenflasyon 2024 yılının ikinci yarısında tesis edilecektir.

Kurul, makroihtiyati politikaları piyasa mekanizmasının işlevselliğini ve makro finansal istikrarı koruyacak nitelikte uygulamayı sürdürmektedir. Kurul, politika kararlarını parasal sıkılaştırmanın gecikmeli etkilerini de dikkate alarak, enflasyonun ana eğilimini geriletecek ve enflasyonu orta vadede yüzde 5 hedefine ulaştıracak parasal ve finansal koşulları sağlayacak şekilde belirleyecektir.

Enflasyon ve enflasyonun ana eğilimine ilişkin göstergeler yakından takip edilecek ve Kurul, fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda elindeki tüm araçları kararlılıkla kullanacaktır.

Kurul, kararlarını öngörülebilir, veri odaklı ve şeffaf bir çerçevede alacaktır. Para Politikası Kurulu Toplantı Özeti beş iş günü içinde yayımlanacaktır.

Cevdet Akçay: Merkez Bankası 7 aydır kopan bağlantıları tekrar ihdas etmeye çalışıyor
MERKEZ BANKASI ENFLASYON RAPORU
Cevdet Akçay: Merkez Bankası 7 aydır kopan bağlantıları tekrar ihdas etmeye çalışıyor
8 Şubat 2024

Faiz, döviz ve enflasyon ilişkisi

Faiz, enflasyon ve döviz kurları birbirinden bağımsız değil, arasında yakın bir ilişki var. Bir noktadaki dengesizlik diğerlerini etkiliyor.

Hükümet ve Merkez Bankası uyguladığı/uygulayacağı politikalarla faiz, enflasyon ve döviz kurları arasında bir denge kurulmaya çalışılıyor. Merkez Bankası’nın piyasadaki para arzını yönetebilmek için sahip olduğu en etkili araçsa politika faizi. 

Bu faiz oranlarının düzeyi, bireylerin ve kurumların kaynaklarını tasarrufa ya da harcamaya yöneltmesinde belirleyici. 

Genel kabul gören ekonomi teorisinde, faiz oranlarının düşük tutulmasının enflasyon yaratacağı ve enflasyonun arttığı bir dönemde de fiyat artışlarını dizginlemek için faiz artırımına gidilmesi gerektiği görüşü bulunuyor.

Daha detaylı bilgi için Mahfi Eğilmez’in “Enflasyon ile Faiz İlişkisi” yazısını okuyabilirsiniz.

Merkez Bankası’nın faiz seyri

Murat Çetinkaya’nın 6 Temmuz 2019’da görevden alınıp yerine Murat Uysal’ın atandığı dönem

  • Temmuz 2019’da yüzde 24’ten yüzde 19,75’e
  • Eylül 2019’da yüzde 19,75’ten yüzde 16,50’ye
  • Ekim 2019’da yüzde 16,50’den yüzde 14’e
  • Aralık 2019’da yüzde 14’ten yüzde 12’ye
  • Ocak 2020’de yüzde 12’den yüzde 11,25’e
  • Şubat 2020’de yüzde 11,25’ten yüzde 10,75’e
  • Mart 2020’de yüzde 10,75’ten yüzde 9,75’e
  • Nisan 2020’de yüzde 9,75’ten yüzde 8,75’e
  • Mayıs 2020’de yüzde 8,75’’ten yüzde 8,25
  • Eylül 2020’de yüzde 8,25’ten yüzde 10,25’e
  • Ekim 2020’de yüzde 10,25’ten yüzde 15’e

Murat Uysal’ın 7 Kasım 2020’de görevden alınıp yerine Naci Ağbal’ın atandığı dönem

  • Aralık 2020’de yüzde 15’ten yüzde 17’ye
  • Mart 2021’de yüzde 17’den yüzde 19’a

Naci Ağbal’ın 20 Mart 2021’de görevden alınıp yerine Şahap Kavcıoğlu’nun getirildiği dönem

  • Eylül 2021’de yüzde 19’dan yüzde 18’e
  • Ekim 2021’de yüzde 18’den yüzde 16’ya
  • Kasım 2021’de yüzde 16’dan yüzde 15’e
  • Aralık 2021'de yüzde 15'ten yüzde 14'e
  • Ağustos 2022'de yüzde 14'ten yüzde 13'e 
  • Eylül 2022'de yüzde 13'ten yüzde 12'ye
  • Ekim 2022'de yüzde 12'den yüzde 10,5'e
  • Kasım 2022'de yüzde 10,5'ten yüzde 9'a 
  • Şubat 2023'te yüzde 9'da yüzde 8,50'a

Şahap Kavcıoğlu'nun 9 Haziran 2023'te görevden alınıp yerine Hafize Gaye Erkan'ın getirildiği dönem

  • Haziran 2023'te yüzde 8,50'den yüzde 15'e
  • Temmuz 2023'te yüzde 15'ten yüzde 17,50'ye
  • Ağustos 2023'te yüzde 17,50'den yüzde 25'e
  • Eylül 2023'te yüzde 25'ten yüzde 30'a
  • Ekim 2023'te yüzde 30'dan yüzde 35'e 
  • Kasım 2023'te yüzde 35'ten yüzde 40'a
  • Aralık 2023'te yüzde 40'tan yüzde 42,5'e
  • Ocak 2024'te yüzde 42,5'ten yüzde 45'e

Hafize Gaye Erkan'ın 3 Şubat 2024'te istifa edip yerine Fatih Karahan'ın atandığı dönem

  • Mart 2024'te yüzde 45'ten yüzde 50'ye

*Boşluk aylarda faiz sabit.

 (VC/HA)

Merkez Bankası tcmb politika faizi
Sayfa Başına Git