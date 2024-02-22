ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
EKONOMİ
Yayın Tarihi: 22 Şubat 2024 14:46
 ~ Son Güncelleme: 22 Şubat 2024 14:56
4 dk Okuma

Merkez Bankası faizi değiştirmedi, yüzde 45’te sabit bıraktı

Merkez Bankası, enflasyon görünümünde bozulma yaşanması durumunda para politikası duruşunu sıkılaştıracağını açıkladı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Merkez Bankası faizi değiştirmedi, yüzde 45’te sabit bıraktı
Fotoğraftakiler: Hatice Karahan, Fatih Karahan ve Cevdet Akçay (Evrim Aydın / AA)

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, Hafize Gaye Erkan’ın görevden ayrılmasının ardından ilk kez Fatih Karahan başkanlığında toplandı.

Kurul, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını değiştirmeyerek yüzde 45'te sabit bıraktı.

Mevcut faiz oranının aylık enflasyonun tahmin aralığına gelene kadar sürdürüleceğini açıklayan Kurul, enflasyon görünümünde bozulma yaşanması durumunda para politikası duruşunu sıkılaştıracağının sinyalini verdi:

Ocak ayında aylık enflasyonun ana eğilimi yılın ilk ayına özgü zamana-bağlı fiyat ve ücret güncellemeleri sonucunda, enflasyon tahmin patikasında öngörülen şekilde yükselmiş ve manşet enflasyon sınırlı bir artış kaydetmiştir. Yakın döneme ilişkin göstergeler, yurt içi talepteki dengelenmenin sürdüğüne işaret etmektedir. Söz konusu dengelenme süreci, tüketim malı ve altın ithalatında güçlü, diğer tüketim harcamalarına ilişkin göstergelerde ise öngörülene kıyasla yavaş seyretmektedir. Buna ek olarak, hizmet fiyatlarındaki katılık, jeopolitik riskler ve gıda fiyatları enflasyon baskılarını canlı tutmaktadır. Kurul, enflasyon beklentileri ve fiyatlama davranışlarının öngörüler ile uyumunu ve ücret artışlarının enflasyon üzerindeki etkilerini yakından takip edecektir.

Dış finansman koşulları, rezervlerin seviyesi, cari dengedeki iyileşme ve Türk lirası varlıklara talep, döviz kuru istikrarına ve para politikasının etkinliğine katkıda bulunmaya devam etmektedir. Para politikasındaki kararlı duruş, dezenflasyonun ana unsurlarından olan Türk lirası reel değerlenme sürecine katkı vermeyi sürdürecektir.

Kurul, politika faizinin mevcut seviyesinin aylık enflasyonun ana eğiliminde belirgin ve kalıcı bir düşüş sağlanana ve enflasyon beklentileri öngörülen tahmin aralığına yakınsayana kadar sürdürüleceğini değerlendirmiştir. Enflasyon görünümünde belirgin ve kalıcı bir bozulma öngörülmesi durumunda ise para politikası duruşu sıkılaştırılacaktır.

Kurul, makroihtiyati politikaları piyasa mekanizmasının işlevselliğini ve makro finansal istikrarı koruyacak nitelikte uygulamayı sürdürecektir. Bu çerçevede, kredi büyümesi ve mevduat faizinde öngörülenin dışında gelişmeler olması durumunda parasal aktarım mekanizması desteklenecektir. Parasal sıkılığı desteklemek amacıyla likidite gelişmeleri yakından takip edilerek, sterilizasyon araçları etkin şekilde kullanılacaktır.

Kurul, politika kararlarını parasal sıkılaştırmanın gecikmeli etkilerini de dikkate alarak, enflasyonun ana eğilimini geriletecek ve orta vadede yüzde 5 hedefine ulaştıracak parasal ve finansal koşulları sağlayacak şekilde belirleyecektir.

Enflasyon ve enflasyonun ana eğilimine ilişkin göstergeler yakından takip edilecek ve Kurul, fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda elindeki tüm araçları kararlılıkla kullanacaktır. Kurul, kararlarını öngörülebilir, veri odaklı ve şeffaf bir çerçevede alacaktır.

Cevdet Akçay: Merkez Bankası 7 aydır kopan bağlantıları tekrar ihdas etmeye çalışıyor
MERKEZ BANKASI ENFLASYON RAPORU
Cevdet Akçay: Merkez Bankası 7 aydır kopan bağlantıları tekrar ihdas etmeye çalışıyor
8 Şubat 2024

Faiz, döviz ve enflasyon ilişkisi

Faiz, enflasyon ve döviz kurları birbirinden bağımsız değil, arasında yakın bir ilişki var. Bir noktadaki dengesizlik diğerlerini etkiliyor.

Hükümet ve Merkez Bankası uyguladığı/uygulayacağı politikalarla faiz, enflasyon ve döviz kurları arasında bir denge kurulmaya çalışılıyor. Merkez Bankası’nın piyasadaki para arzını yönetebilmek için sahip olduğu en etkili araçsa politika faizi. 

Bu faiz oranlarının düzeyi, bireylerin ve kurumların kaynaklarını tasarrufa ya da harcamaya yöneltmesinde belirleyici. 

Genel kabul gören ekonomi teorisinde, faiz oranlarının düşük tutulmasının enflasyon yaratacağı ve enflasyonun arttığı bir dönemde de fiyat artışlarını dizginlemek için faiz artırımına gidilmesi gerektiği görüşü bulunuyor.

Daha detaylı bilgi için Mahfi Eğilmez’in “Enflasyon ile Faiz İlişkisi” yazısını okuyabilirsiniz.

Merkez Bankası’nın faiz seyri

Murat Çetinkaya’nın 6 Temmuz 2019’da görevden alınıp yerine Murat Uysal’ın atandığı dönem

  • Temmuz 2019’da yüzde 24’ten yüzde 19,75’e
  • Eylül 2019’da yüzde 19,75’ten yüzde 16,50’ye
  • Ekim 2019’da yüzde 16,50’den yüzde 14’e
  • Aralık 2019’da yüzde 14’ten yüzde 12’ye
  • Ocak 2020’de yüzde 12’den yüzde 11,25’e
  • Şubat 2020’de yüzde 11,25’ten yüzde 10,75’e
  • Mart 2020’de yüzde 10,75’ten yüzde 9,75’e
  • Nisan 2020’de yüzde 9,75’ten yüzde 8,75’e
  • Mayıs 2020’de yüzde 8,75’’ten yüzde 8,25
  • Eylül 2020’de yüzde 8,25’ten yüzde 10,25’e
  • Ekim 2020’de yüzde 10,25’ten yüzde 15’e

Murat Uysal’ın 7 Kasım 2020’de görevden alınıp yerine Naci Ağbal’ın atandığı dönem

  • Aralık 2020’de yüzde 15’ten yüzde 17’ye
  • Mart 2021’de yüzde 17’den yüzde 19’a

Naci Ağbal’ın 20 Mart 2021’de görevden alınıp yerine Şahap Kavcıoğlu’nun getirildiği dönem

  • Eylül 2021’de yüzde 19’dan yüzde 18’e
  • Ekim 2021’de yüzde 18’den yüzde 16’ya
  • Kasım 2021’de yüzde 16’dan yüzde 15’e
  • Aralık 2021'de yüzde 15'ten yüzde 14'e
  • Ağustos 2022'de yüzde 14'ten yüzde 13'e 
  • Eylül 2022'de yüzde 13'ten yüzde 12'ye
  • Ekim 2022'de yüzde 12'den yüzde 10,5'e
  • Kasım 2022'de yüzde 10,5'ten yüzde 9'a 
  • Şubat 2023'te yüzde 9'da yüzde 8,50'a

Şahap Kavcıoğlu'nun 9 Haziran 2023'te görevden alınıp yerine Hafize Gaye Erkan'ın getirildiği dönem

  • Haziran 2023'te yüzde 8,50'den yüzde 15'e
  • Temmuz 2023'te yüzde 15'ten yüzde 17,50'ye
  • Ağustos 2023'te yüzde 17,50'den yüzde 25'e
  • Eylül 2023'te yüzde 25'ten yüzde 30'a
  • Ekim 2023'te yüzde 30'dan yüzde 35'e 
  • Kasım 2023'te yüzde 35'ten yüzde 40'a
  • Aralık 2023'te yüzde 40'tan yüzde 42,5'e
  • Ocak 2024'te yüzde 42,5'ten yüzde 45'e

Hafize Gaye Erkan'ın 3 Şubat 2024'te istifa edip yerine Fatih Karahan'ın atandığı dönem

  • Şubat 2024'te faiz sabit

*Boşluk aylarda faiz sabit.

 (HA)

Merkez Bankası para politikası kurulu ppk faiz politika faizi
ilgili haberler
GAYE ERKAN İSTİFA MI ETTİ, GÖREVDEN Mİ ALINDI?
Görevden alınan Merkez Bankası başkanları devletten 2 yıl daha maaş alıyor
3 Şubat 2024
/haber/gorevden-alinan-merkez-bankasi-baskanlari-devletten-2-yil-daha-maas-aliyor-291371
TCMB ANKETİ YAYIMLANDI
Merkez Bankası anketine göre enflasyonda yükseliş sürecek
20 Ekim 2023
/haber/merkez-bankasi-anketine-gore-enflasyonda-yukselis-surecek-286712
Merkez Bankası Aralık’ı boş geçmedi, faizi yüzde 42,5’e çıkardı
21 Aralık 2023
/haber/merkez-bankasi-araliki-bos-gecmedi-faizi-yuzde-42-5e-cikardi-289629
Merkez Bankası’nın yılsonu enflasyon beklentisi yüzde 42
19 Ocak 2024
/haber/merkez-bankasinin-yilsonu-enflasyon-beklentisi-yuzde-42-290774
Merkez Bankası, faizi yüzde 40’a çıkardı
23 Kasım 2023
/haber/merkez-bankasi-faizi-yuzde-40a-cikardi-288352
Merkez Bankası Başkanı Karahan'dan ilk açıklama
4 Şubat 2024
/haber/merkez-bankasi-baskani-karahan-dan-ilk-aciklama-291391
Merkez Bankası’ndan TL mevduata teşvik, KKM payına sınırlama
20 Ağustos 2023
/haber/merkez-bankasi-ndan-tl-mevduata-tesvik-kkm-payina-sinirlama-282949
Merkez Bankası 5 puan faiz arttırdı
26 Ekim 2023
/haber/merkez-bankasi-5-puan-faiz-arttirdi-287001
MERKEZ BANKASI ENFLASYON RAPORU
Cevdet Akçay: Merkez Bankası 7 aydır kopan bağlantıları tekrar ihdas etmeye çalışıyor
8 Şubat 2024
/haber/cevdet-akcay-merkez-bankasi-7-aydir-kopan-baglantilari-tekrar-ihdas-etmeye-calisiyor-291599
Merkez Bankası faiz arttırdı: Dezenflasyonun tesisi için gerekli parasal sıkılık düzeyine ulaşıldı
25 Ocak 2024
/haber/merkez-bankasi-faiz-arttirdi-dezenflasyonun-tesisi-icin-gerekli-parasal-sikilik-duzeyine-ulasildi-291022
ilgili haberler
GAYE ERKAN İSTİFA MI ETTİ, GÖREVDEN Mİ ALINDI?
Görevden alınan Merkez Bankası başkanları devletten 2 yıl daha maaş alıyor
3 Şubat 2024
/haber/gorevden-alinan-merkez-bankasi-baskanlari-devletten-2-yil-daha-maas-aliyor-291371
TCMB ANKETİ YAYIMLANDI
Merkez Bankası anketine göre enflasyonda yükseliş sürecek
20 Ekim 2023
/haber/merkez-bankasi-anketine-gore-enflasyonda-yukselis-surecek-286712
Merkez Bankası Aralık’ı boş geçmedi, faizi yüzde 42,5’e çıkardı
21 Aralık 2023
/haber/merkez-bankasi-araliki-bos-gecmedi-faizi-yuzde-42-5e-cikardi-289629
Merkez Bankası’nın yılsonu enflasyon beklentisi yüzde 42
19 Ocak 2024
/haber/merkez-bankasinin-yilsonu-enflasyon-beklentisi-yuzde-42-290774
Merkez Bankası, faizi yüzde 40’a çıkardı
23 Kasım 2023
/haber/merkez-bankasi-faizi-yuzde-40a-cikardi-288352
Merkez Bankası Başkanı Karahan'dan ilk açıklama
4 Şubat 2024
/haber/merkez-bankasi-baskani-karahan-dan-ilk-aciklama-291391
Merkez Bankası’ndan TL mevduata teşvik, KKM payına sınırlama
20 Ağustos 2023
/haber/merkez-bankasi-ndan-tl-mevduata-tesvik-kkm-payina-sinirlama-282949
Merkez Bankası 5 puan faiz arttırdı
26 Ekim 2023
/haber/merkez-bankasi-5-puan-faiz-arttirdi-287001
MERKEZ BANKASI ENFLASYON RAPORU
Cevdet Akçay: Merkez Bankası 7 aydır kopan bağlantıları tekrar ihdas etmeye çalışıyor
8 Şubat 2024
/haber/cevdet-akcay-merkez-bankasi-7-aydir-kopan-baglantilari-tekrar-ihdas-etmeye-calisiyor-291599
Merkez Bankası faiz arttırdı: Dezenflasyonun tesisi için gerekli parasal sıkılık düzeyine ulaşıldı
25 Ocak 2024
/haber/merkez-bankasi-faiz-arttirdi-dezenflasyonun-tesisi-icin-gerekli-parasal-sikilik-duzeyine-ulasildi-291022
Sayfa Başına Git