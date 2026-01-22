ENGLISH KURDÎ
HABER
YT: Yayın Tarihi: 22.01.2026 14:55
 SG: Son Güncelleme: 22.01.2026 15:11
Okuma Okuma:  2 dakika

Merkez Bankası faizde 100 baz puanlık indirime gitti

Merkez Bankası, politika faizini 100 baz puan düşürerek yüzde 38’den yüzde 37'ye çekti.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Merkez Bankası faizde 100 baz puanlık indirime gitti

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını 100 baz puan düşürerek yüzde 37'ye çekti.

Kurul ayrıca, gecelik vadede borç verme faiz oranını yüzde 41'den yüzde 40'a, gecelik vadede borçlanma faiz oranını ise yüzde 36,5'ten yüzde 35,5'e indirdi.

Enflasyonun ana eğiliminin aralıkta gerilediğini kaydeden Kurul, yaptığı duyuruda şu ifadelere yer verildi:

"Öncü veriler ocak ayında aylık tüketici enflasyonunun gıda öncülüğünde arttığına, ana eğilimdeki artışın ise sınırlı olduğuna işaret etmektedir. Son çeyreğe ilişkin göstergeler talep koşullarının dezenflasyon sürecine verdiği desteğin azalmasına karşın sürdüğünü ima etmektedir. Enflasyon beklentileri ve fiyatlama davranışları iyileşme işaretleri göstermekle birlikte dezenflasyon süreci açısından risk unsuru olmaya devam etmektedir."

Fiyat istikrarı sağlanana kadar sürdürülecek sıkı para politikası duruşunun, talep, kur ve beklenti kanalları üzerinden dezenflasyon sürecini güçlendireceğini belirten Kurul, enflasyon görünümünün ara hedeflerden belirgin bir biçimde ayrışması durumunda, para politikası duruşunu sıkılaştıracağını açıkladı.

Kredi ve mevduat piyasalarında öngörülenin dışında gelişmeler olması halinde de parasal aktarım mekanizmasının ilave makroihtiyati adımlarla destekleneceğini belirtti.

Likidite koşullarının yakından izlenmeye ve likidite yönetimi araçlarının etkili şekilde kullanılmaya devam edileceğini aktararak şu ifadelere yer verdi:

"Kurul, politika kararlarını enflasyonu orta vadede yüzde 5 hedefine ulaştıracak parasal ve finansal koşulları sağlayacak şekilde belirleyecektir. Kurul, kararlarını öngörülebilir, veri odaklı ve şeffaf bir çerçevede alacaktır. Para Politikası Kurulu Toplantı Özeti beş iş günü içinde yayımlanacaktır."

(HA)

Haber Yeri
İstanbul
faiz Merkez Bankası politika faizi
