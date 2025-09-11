Merkez Bankası faiz indirdi

Merkez Bankası faiz kararını açıkladı. Para Politikası Kurulu (PPK), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını 250 baz puan indirilerek yüzde 43’ten yüzde 40,50’ye çekti.

Ayrıca gecelik vadede borç verme faiz oranını yüzde 46’dan yüzde 43,5’e, gecelik vadede borçlanma faiz oranını da yüzde 41,5’ten yüzde 39’a indirdi.

Kurul yaptığı açıklamada enflasyonun ana eğiliminin ağustosta yavaşladığını kaydetti. Oysa TÜİK son enflasyon bülteninde aylık enflasyonu yüzde 2,04, yıllık da yüzde 32,95 olduğunu açıklamıştı. PKK faiz oranlarına ilişkin basın duyurusunda şunları kaydetti:

“Yakın döneme ilişkin veriler, talep koşullarının dezenflasyonist düzeyde olduğunu göstermektedir. Gıda fiyatları ile ataleti yüksek hizmet kalemleri enflasyon üzerinde yukarı yönlü baskıları canlı tutmaktadır. Enflasyon beklentileri ve fiyatlama davranışları ile küresel gelişmeler dezenflasyon süreci açısından risk unsuru olmaya devam etmektedir.

Fiyat istikrarı sağlanana kadar sürdürülecek sıkı para politikası duruşu talep, kur ve beklenti kanalları üzerinden dezenflasyon sürecini güçlendirecektir. Orta Vadeli Program’da öngörülen makroekonomik çerçeve bu sürece katkı sağlayacaktır. Kurul politika faizine ilişkin atılacak adımları; enflasyon gerçekleşmelerini, ana eğilimini ve beklentilerini göz önünde bulundurarak ara hedeflerle uyumlu biçimde dezenflasyonun gerektirdiği sıkılığı sağlayacak şekilde belirleyecektir. Adımların büyüklüğü, enflasyon görünümü odaklı, toplantı bazlı ve ihtiyatlı bir yaklaşımla gözden geçirilecektir. Enflasyon görünümünün ara hedeflerden belirgin bir biçimde ayrışması durumunda, para politikası duruşu sıkılaştırılacaktır.

Kredi ve mevduat piyasalarında öngörülenin dışında gelişmeler olması halinde parasal aktarım mekanizması ilave makroihtiyati adımlarla desteklenecektir. Likidite koşulları yakından izlenmeye ve likidite yönetimi araçları etkili şekilde kullanılmaya devam edilecektir.

Kurul, politika kararlarını enflasyonu orta vadede yüzde 5 hedefine ulaştıracak parasal ve finansal koşulları sağlayacak şekilde belirleyecektir. Kurul, kararlarını öngörülebilir, veri odaklı ve şeffaf bir çerçevede alacaktır."

Faiz, döviz ve enflasyon ilişkisi Faiz, enflasyon ve döviz kurları arasında yakın bir ilişki var. Merkez Bankası’nın piyasadaki para arzını yönetebilmek için sahip olduğu en etkili araç politika faizidir. Haliyle politika faizi, döviz kuru ve enflasyon arasındaki ilişkiyi belirleyen en temel undurdur. Merkez Bankası uyguladığı/uygulayacağı politikalarla faiz, enflasyon ve döviz kurları arasında bir denge kurmaya çalışır. Hedefi fiyat istikrarının sağlanmasındır. Politika faizi ve enflasyon Faiz artırıldığında: Kredi maliyetleri yükselir, borçlanma azalır. Tüketim ve yatırım yavaşlar, talep düşer. Talebin azalmasıyla fiyat artışları (enflasyon) kontrol altına alınır.

Faiz düşürüldüğünde: Borçlanma maliyetleri azalır, tüketim ve yatırım artar. Artan talep fiyatları yukarı çeker, enflasyonist baskılar oluşabilir.

Faiz artırımı genellikle enflasyonu düşürmek, faiz indirimi ise büyümeyi teşvik etmek amacıyla kullanılır. Ancak enflasyon beklentileri ve dış faktörler de enflasyonun yönünü etkileyebilir. Politika faizi ve döviz Faiz artırıldığında: Yüksek faiz oranları, TL'yi cazip hale getirerek yabancı yatırımcıların ilgisini artırır. Döviz talebi azalır, TL değer kazanır. Güçlü TL, ithalatı ucuzlatır ve enflasyonu aşağı yönlü baskılar.

Faiz düşürüldüğünde: TL’nin getirisi azalır, yatırımcılar dövize yönelir. Döviz kuru yükselir, TL değer kaybeder. Dövizdeki artış, ithal ürünleri pahalı hale getirerek enflasyonu yukarı çeker.

Bu nedenle faiz indirimi genellikle TL’de değer kaybına ve ithal ürünlerin pahalanması nedeniyle enflasyonist baskıya yol açabilir. Tersi durumda, faiz artışı TL'yi güçlendirerek enflasyonu kontrol altına alabilir.

(HA)