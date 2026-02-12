Merkez Bankası enflasyon tahminini yukarı yönlü revize etti

Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, 2026 yıl sonu enflasyon tahmin aralığını yüzde 15–19’dan yüzde 15–21’e çıkardı. Ocak ve şubatta gıda kaynaklı artış beklediklerini söyleyen Karahan, “En kötüsü geride kalacak” dedi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, yılın ilk Enflasyon Raporu toplantısında 2026 yıl sonu enflasyon tahmin aralığını yüzde 15–21 olarak güncellediklerini açıkladı. Banka bir önceki raporda bu aralığı yüzde 15–19 olarak duyurmuştu.

Karahan, “Hedefi değiştirmedik. Tahmin aralığını, risklerin belirginleşmesi nedeniyle yukarı yönlü güncelledik” dedi.

Karahan’ın Merkez Bankası’nın enflasyon tahminin sabite yakın bırakması martta faiz indirimi ihtimali zayıflattı.

Ocak 2026 itibarıyla yıllık enflasyonun yüzde 30,7’ye gerilediğini hatırlatan Karahan, dezenflasyon sürecinin 2024 Haziran’dan bu yana sürdüğünü söyledi. Ancak ocak ayında enflasyon, Merkez Bankası’nın tahmin aralığının üst bandına yakın gerçekleşti.

Tahmin neden yükseldi?

Karahan, tahmin aralığındaki artışı üç ana başlıkla gerekçelendirdi:

TÜFE sepetinde teknik güncelleme: Eurostat uyumu kapsamında yapılan değişiklikle hizmetlerin sepetteki payı arttı. Bunun enflasyon tahminine yaklaşık 1 puan yukarı yönlü etkisi oldu.

Enerji dışı emtia fiyatları: Küresel piyasalarda enerji dışı emtia fiyatlarındaki artış varsayımları yukarı çekti.

Gıda fiyatları: Gıdadaki oynaklık doğrudan etkisinin ötesinde beklentiler üzerinden dolaylı risk oluşturdu.

Karahan ayrıca çıktı açığının önceki projeksiyonların bir miktar üzerinde kalabileceğini, bunun da enflasyon üzerinde yukarı yönlü risk yarattığını ekledi.

“Ocak ve şubatta en kötüsü geride kalacak”

Ocak ayındaki yüksek gerçekleşmede gıda fiyatlarının belirleyici olduğunu belirten Karahan, özellikle sebze fiyatlarında arz koşullarına bağlı sert artış yaşandığını ifade etti. Ramazan ayı etkisinin de gıda fiyatlarını yukarı çektiğini söyledi.

“Ocak ve şubat ayları bittiğinde en kötüsünün geride kalacağını değerlendiriyoruz” diyen Karahan, yağış miktarındaki artışın önümüzdeki dönemde gıda enflasyonunu daha makul seviyelere indireceğini öngördüklerini kaydetti.

Şubat ayında da gıda kaynaklı olarak manşet enflasyonda sınırlı artış görülebileceğini belirten Karahan, ana eğilimin marttan itibaren kasım–aralık aylarındaki düşük seviyelere yaklaşmasını beklediklerini dile getirdi.

Kira enflasyonu yıl sonunda yüzde 30’a gerileyebilir

Karahan, 2026’da hizmet enflasyonundaki düşüşün belirleyici olacağını söyledi. Özellikle kira kaleminde belirgin bir yavaşlama gördüklerini aktardı.

Mevsimsellikten arındırılmış kira enflasyonunun 2025 başında yüzde 6 seviyesindeyken aralıkta yüzde 3,2’ye, ocakta ise yüzde 2,8’e gerilediğini belirten Karahan, “Kira enflasyonunun yıl sonunda yüzde 30 civarına düşebileceğini öngörüyoruz” dedi.

Eğitim enflasyonunun ise aralık itibarıyla yüzde 66 düzeyinde olduğunu hatırlatan Karahan, geçmiş enflasyona endeksleme davranışını azaltan düzenlemenin dezenflasyon sürecine katkı vereceğini savundu.

Para politikası nasıl olacak?

Politika faizinin yüzde 37 olduğu mevcut düzeyde Merkez Bankası’nın nasıl bir patika izleyeceğine ilişkin sorulara Karahan, “Veri odaklı gideceğiz” yanıtını verdi.

“Adım büyüklüğünün kısa dönemde artması için gereken eşik bir miktar yüksek” diyen Karahan, geçici gıda şoklarının beklentileri bozmasını engellemek için para politikası adımlarının büyüklüğünü ayarladıklarını söyledi.

Rezervler ve “carry” girişi

Karahan, sıkı para politikası sonucunda uluslararası rezervlerin tarihi zirvelere ulaştığını açıkladı. 2025 Nisan’dan bu yana “carry” olarak tanımlanan yabancı yatırım girişinin yaklaşık 18 milyar dolar arttığını, toplam carry stokunun 40 milyar dolara ulaştığını belirtti.

Aynı dönemde hisse senedi ve DİBS yatırımlarının 17 milyar dolar arttığını aktaran Karahan, rezervlerin hem seviye hem kompozisyon açısından olası sermaye hareketlerine karşı yeterli olduğunu savundu.

Altın ve “servet etkisi”

Karahan, yastık altında tuttuğu tahmin edilen yaklaşık 600 milyar dolarlık altın stokuna dikkat çekti. Son dönemde altın fiyatlarındaki artışın 100–200 milyar dolar arasında ek servet etkisi yarattığını belirten Karahan, bunun talep üzerinden dezenflasyonu yavaşlatıcı etki yapmış olabileceğini söyledi.

Karahan'ın konuşmasına, sunumuna ve açıklanan rapora kelimelerin üzerini tıklayarak ulaşabilirsiniz.

