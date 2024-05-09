Merkez Bankası enflasyon tahminini 2 puan arttırdı

Merkez Bankası yılın ikinci Enflasyon Raporu’nu açıkladı. Bilgilendirme toplantısında konuşan Başkan Fatih Karahan gazetecilere raporun sunumunu yaptı ve soruları yanıtladı.

Karahan’a Merkez Bankası Yönetim Komitesi Üyeleri Cevdet Akçay ve Hatice Karahan eşlik etti.

Merkez Bankasının temel amacının fiyat istikrarını sağlamak ve sürdürmek olduğunu hatırlatan Fatih Karahan “Bu amaçla Haziran 2023’ten itibaren güçlü bir parasal sıkılaşma yapmaktayız. Enflasyon hedeflerimizle uyumlu seviyelere gerileyene kadar sıkı para politikası duruşunu korumakta kararlıyız. Enflasyon görümünde kalıcı bir bozulmaya kesinlikle izin vermeyeceğiz” dedi.

2024’ün ikinci yarısında, parasal aktarımın gecikmeli etkisiyle, iç talepte zayıflama olacağını ve bu sayede cari dengedeki iyileşmenin devam edeceğini öngördüklerini söyledi. Para politikası duruşlarının TL’ye geçişi destekleyeceğini ve tasarrufların artmasını sağlayacağını ekledi.

Mart ayında yaptıkları son parasal sıkılaştırmanın, TL’ye güveni arttırdığını ve rezervlere olumlu yansıdığını da belirtti. Karahan daha sonra enflasyon hedeflerini paylaştı ve şunları söyledi:

2024 yılsonu enflasyon tahminini yüzde 38’e güncelledik. 2025 ve 2026 tahminlerini sırasıyla yüzde 14 ve yüzde 9 seviyesinde koruduk. Orta vadede ise enflasyonun yüzde 5’te istikrar kazanmasını hedefliyoruz. Para politikasındaki kararlı duruşumuz, yurt içi talepte dengelenme, TL’de reel değerlenme ve enflasyon beklentilerindeki düzelme vasıtasıyla aylık enflasyonun ana eğilimini düşürecektir. Aylık enflasyonun ana eğiliminde, belirgin ve kalıcı bir düşüş sağlanana ve enflasyon beklentileri, öngörülen tahmin aralığına yakınsayana kadar sıkı para politikası duruşumuzu sürdüreceğiz. Enflasyonda belirgin ve kalıcı bir bozulma öngörülmesi durumunda ise, para politikası duruşumuzu sıkılaştıracağız.”

Karahan ayrıca sunumda para politikası ve maliye politikasının eşgüdümünün önemine dikkat çekti. Son dönemde, enflasyonun ana eğiliminin öngörülerden daha yüksek gerçekleştiğini belirten Karahan şöyle devam etti:

"Sıkı para politikası duruşu ve politika eşgüdümü, başlangıç koşullarındaki bozulmayı kısmen telafi edecektir. Bu sayede, ana eğilimin yıl sonu enflasyonuna etkisinin 1,8 puan ile sınırlı kalacağını tahmin ediyoruz. Para politikasındaki sıkı duruşumuzu fiyat istikrarı sağlanana kadar kararlılıkla sürdüreceğiz. Bu süreçte iki ana koşul gözeteceğiz. Birincisi, aylık enflasyonun ana eğiliminin, belirgin ve kalıcı bir düşüş göstermesidir. Bu kapsamda, ana eğilim, iç talep, ithalat ve finansal koşullara ilişkin göstergeleri yakından izliyoruz. İkincisi ise, enflasyon beklentilerinin öngörülen tahmin aralığına yakınsamasıdır. Bu çerçevede, geniş kapsamlı enflasyon beklentisi göstergelerini takip ediyoruz.

"Bu süreçte, maliye politikalarının katkısı ve yönetilen-yönlendirilen fiyatların eşgüdüm halinde belirlenecek olması, dezenflasyon sürecini destekleyecektir."

(HA)