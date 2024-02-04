Merkez Bankası Başkanı Karahan'dan ilk açıklama

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, göreve atanmasının ardından ilk değerlendirmesinde enflasyon ve parasal sıkılaşmayı gündeme aldı.

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"Bozulmaya izin vermeyeceğiz"

Karahan'ın TCMB'nin web sitesinde yayınlanan açıklamasında, enflasyonu düşürme çabalarını kararlılıkla sürdürdüklerini belirtti:

“Merkez Bankamızın temel amacı ve önceliği fiyat istikrarını sağlamaktır. Bu doğrultuda, güçlü ekibimizle dezenflasyonu sağlamaya yönelik çalışmalarımıza kararlılıkla devam ediyoruz."

"Enflasyon, hedefimizle uyumlu seviyelere gerileyene kadar, gereken parasal sıkılığı korumakta kararlıyız. Enflasyon beklentilerini ve fiyatlama davranışlarını yakından takip ediyoruz. Enflasyon görünümünde herhangi bir bozulmaya kesinlikle izin vermeyeceğiz.”

Şimek: Desteğimiz tam

Hazine Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, TCMB Başkanı Fatih Karahan ve ekibine güven ve desteklerinin tam olduğunu bildirdi.

Şimşek, X hesabından şu açıklamayı yaptı:

"Merkez Bankası Başkanı Sayın Fatih Karahan bugün yeni görevine başlamıştır. Kendisini tebrik ediyor ve başarılar diliyorum. Başkan ve ekibine güvenimiz ve desteğimiz tamdır."

Karahan, bu yılın ilk Enflasyon Raporu'nun tanıtımını 8 Şubat saat 10.30'da TCMB İdare Merkezi'ndeki basın toplantısında yapacak.

(EMK)