Merkez Bankası anketine göre enflasyonda yükseliş sürecek

Merkez Bankası Ekim anketine göre, piyasa katılımcılarının cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi yüzde 1'e yükselişle yüzde 68,01 olarak belirlendi.

Beklentiler parlak değil

Anket sonuçları genel olarak, bir önceki aya göre yıl sonu, 12 ve 24 aylık TÜFE ile faiz ve döviz kuru beklentilerinin önceki ankete göre daha yüksek, Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYİH) beklentisinin ise 2024 için daha düşük gerçekleşeceğini öngörüyor.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamaya göre "reel sektör ve finansal sektör temsilcilerinden 72 katılımcı arasında düzenlenen Piyasa Katılımcıları Anketi'ne 70 katılımcı görüş bildirdi.

TCMB, 11 Ekim'de, temsil gücünün artırılması amacıyla Piyasa Katılımcıları Anketi'nin katılımcı listesini güncelleyerek katılımcı sayısını 46'dan 72'ye çıkarmış ve anketi yanıtlayanların 49'unu yeni katılımcılar oluşturmuştu. Ekim anketine 2 katılımcı görüş bildirmedi.

TÜFE'de yıllık artış beklentisi

TCMB anketine göre katılımcıların cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 67,22'den Ekim'de yüzde 68,01'e; 12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 44,94'ten Ekim'de yüzde 45,28'e yükseldi. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi de Eylül'de yüzde 23,87 iken Ekim'de yüzde 25,82 oldu.

Faiz Beklentileri

Katılımcıların BİST Repo ve Ters-Repo Pazarı’nda oluşan cari ay sonu gecelik faiz oranı beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 29,26 iken, bu anket döneminde yüzde 7'ye yakın artışla yüzde 33,22 oldu. Bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı cari ay sonu beklentisi ise bir önceki anket döneminde yüzde 30,00 iken, bu anket döneminde yüzde 33,68 olarak gerçekleşti.

Döviz Kuru Beklentileri

Katılımcıların cari yıl sonu döviz kuru (ABD Doları/TL) beklentisi bir önceki anket döneminde 30,14 TL iken, bu anket döneminde çok az gerileyerek 30,05 TL oldu. Ancak 12 ay sonrası döviz kuru beklentisi bir önceki anket dönemindeki 37,26 TL'den bu anket döneminde 38,64 TL'ye yükseldi.

GSYİH Büyüme Beklentileri

Katılımcıların GSYİH 2023 büyüme beklentisi Eylül döneminde yüzde 3,9 iken, bu anket döneminde yüzde 4,1 olarak gerçekleşti. Ancak GSYİH 2024 yılı büyüme beklentisi ise yüzde 3,8'den yüzde 3,4'e geriledi.

(AEK)