Merkez Bankası 9 ay sonra ilk kez faiz indirdi: Kredi faizleri düşecek mi?

TCMB Para Politikası Kurulu, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını yüzde 37’den yüzde 36’ya indirdi.

Merkez Bankası faizi sabit bıraktı

Kurul ayrıca, Merkez Bankası gecelik vadede borç verme faiz oranını yüzde 40’tan yüzde 39’a, gecelik vadede borçlanma faiz oranını ise yüzde 35.5’ten yüzde 34.5’e indirdi.

Banka, eylül ayında gerçekleştirilen son PPK toplantısında politika faizini yüzde 37'de sabit bırakmıştı.

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Kredi faizleri düşecek mi?

Politika faizindeki 1 puanlık indirim, bankaların müşterilerine uyguladığı faiz oranlarına otomatik olarak aynı ölçüde yansımıyor.

Merkez Bankası, politika faizini yüzde 37'de sabit bıraktı

Kredi ve mevduat faizleri; bankaların kaynak maliyetleri, likidite koşulları, risk değerlendirmeleri, vade yapısı ve piyasa beklentileri gibi farklı unsurlardan etkileniyor.

Kararın ardından ihtiyaç, taşıt ve konut kredilerinde belirgin bir ucuzlama beklenmiyor.

Merkez Bankası politika faizini yüzde 38'e çekti

(FY)