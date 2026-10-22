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YT: Yayın Tarihi: 22.10.2026 15:20 22 Ekim 2026 15:20
 ~  SG: Son Güncelleme: 22.10.2026 15:27 22 Ekim 2026 15:27
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Merkez Bankası 9 ay sonra ilk kez faiz indirdi: Kredi faizleri düşecek mi?

TCMB Para Politikası Kurulu, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını yüzde 36’ya indirdi.

BİA Haber Merkezi

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BİA Haber Merkezi

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Merkez Bankası 9 ay sonra ilk kez faiz indirdi: Kredi faizleri düşecek mi?
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TCMB Para Politikası Kurulu, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını yüzde 37’den yüzde 36’ya indirdi.

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Kurul ayrıca, Merkez Bankası gecelik vadede borç verme faiz oranını yüzde 40’tan yüzde 39’a, gecelik vadede borçlanma faiz oranını ise yüzde 35.5’ten yüzde 34.5’e indirdi.

Banka, eylül ayında gerçekleştirilen son PPK toplantısında politika faizini yüzde 37'de sabit bırakmıştı.

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Kredi faizleri düşecek mi?

Politika faizindeki 1 puanlık indirim, bankaların müşterilerine uyguladığı faiz oranlarına otomatik olarak aynı ölçüde yansımıyor.

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Kredi ve mevduat faizleri; bankaların kaynak maliyetleri, likidite koşulları, risk değerlendirmeleri, vade yapısı ve piyasa beklentileri gibi farklı unsurlardan etkileniyor.

Kararın ardından ihtiyaç, taşıt ve konut kredilerinde belirgin bir ucuzlama beklenmiyor.

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(FY)

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