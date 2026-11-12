Merkez Bankası 2026 enflasyon tahminini yüzde 29,5’e yükseltti

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2026 yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 29,5’e yükseltti.

Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, İstanbul’da düzenlenen 2026 yılının son Enflasyon Raporu toplantısında, Bankanın 2027 ve sonrası için enflasyon ara hedeflerini de yukarı çektiğini açıkladı.

Tahminlerini 2027 sonunda yüzde 21’e, 2028 sonunda yüzde 13,5’e, 2029 sonunda yüzde 9’a güncelledi.

Karahan, tahminlerdeki yukarı yönlü güncellemede savaşın seyri, enerji fiyatlarının önceki tahminlerden daha uzun süre yüksek kalacağı beklentisi, gıda fiyatları ve enflasyon beklentilerindeki sınırlı iyileşmenin etkili olduğunu söyledi.

“Savaşın seyrine ilişkin belirsizliklerin sürmesi ve enerji fiyatlarının, bir önceki Rapor dönemine kıyasla daha uzun süre yüksek kalacağı beklentisi, enflasyon tahminlerini yukarı yönlü etkiledi. Ayrıca, gıda enflasyonu varsayımındaki güncelleme tahmin patikasındaki yükselişe katkıda bulundu.” diye konuştu.

Yıllık enflasyon yüzde 29,8

Ekim’de yıllık tüketici enflasyonu yüzde 29,8 olarak gerçekleşmişti. Karahan şu değerlendirmeyi yaptı:

“Yılın ilk aylarında yüksek seyreden gıda enflasyonuna ek olarak, şubat ayı sonunda başlayan jeopolitik gelişmeler nedeniyle oluşan arz yönlü baskılar dezenflasyon sürecinde ivme kaybına neden oldu.

Uyguladığımız politikaların da katkısıyla enflasyon mayıs ayı sonrasında gerilemeye başladı. Ancak bu düşüş, enerji fiyatlarının yeniden yükselmesiyle son dönemde ivme kaybetti.

Nitekim, ekim ayında yıllık tüketici enflasyonu yataya yakın seyrederken, B ve C göstergelerinde gerileme devam etti.

Bu ayrışma, enerji kaynaklı baskılara karşın diğer kalemlerdeki iyileşmenin sürdüğüne işaret ediyor. Ayrışmayı ana gruplar düzeyinde ele aldığımızda tablo daha da netleşiyor.

Ekim ayı itibarıyla, enerji grubu dışındaki tüm ana gruplarda yıllık enflasyon geçen yıla kıyasla geriledi.

Hizmet enflasyonundaki yavaşlama yıl boyunca devam ederken, temel mal enflasyonu düşük seyrini koruyor. Gıda enflasyonu ise oynak bir seyir izliyor.

Buna karşılık, enerji grubu diğer tüm gruplardan ayrışıyor. Bu grupta yıllık enflasyon her çeyrekte güçlenerek ekim ayında yüzde 51,4’e ulaştı.

Dolayısıyla, bu yıl dezenflasyon sürecindeki ivme kaybının esas olarak jeopolitik gelişmelerin enerji fiyatları üzerindeki etkisinden kaynaklandığını değerlendiriyoruz.”

Politika faizi yüzde 36

Karahan, Merkez Bankasının ağustos sonunda bir hafta vadeli repo ihalelerine yeniden başladığını, ekim ayındaki Para Politikası Kurulu toplantısında ise politika faizinin 100 baz puan indirilerek yüzde 36’ya çekildiğini hatırlattı.

Ağustostaki fonlama değişikliği ve ekimdeki faiz indirimiyle ağırlıklı ortalama fonlama maliyeti toplam 400 baz puan geriledi.

Karahan, yatırım fonu piyasasında yaşanan gelişmelerin ardından fonlardan çıkan paranın büyük ölçüde mevduata yöneldiğini de söyledi.

Yılın başında tahmin aralığı yüzde 15-21’di Merkez Bankası, yılın ilk Enflasyon Raporu’nu açıkladığı 12 Şubat’ta 2026 yıl sonu enflasyonu için yüzde 15-21 aralığında tahminde bulunmuş, ara hedefi ise yüzde 16 olarak korumuştu. Merkez Bankası, mayısta yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 26’ya, ağustosta yüzde 28’e yükseltti. Kasım ayındaki son raporla birlikte tahmin yüzde 29,5’e çıktı. Merkez Bankası yıl başında yüzde 15-21 aralığında açıkladığı 2026 yıl sonu enflasyon tahmini, yıl içinde üç kez yukarı yönlü revize etmiş oldu.

(HA)