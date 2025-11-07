Merkez Bankası 2025 sonu için enflasyon tahminini yükseltti

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, 2025 yılının son Enflasyon Raporu sunumunu, Ankara'daki TCMB İdare Merkezi'nde gerçekleştirdi.

Karahan, enflasyon görünümündeki güncellemeleri ve para politikasındaki yönelimleri paylaştı. Merkez Bankası, bu yıl ilk kez ara hedefleri sabit tutarak yalnızca tahmin aralığında değişikliğe gitti.

2025 tahmini yükseldi

Karahan, yılsonu enflasyon tahmin aralığını yüzde 25-29’dan yüzde 31-33 bandına yükselttiklerini belirterek, 2026 sonu için beklentilerin yüzde 13-19 arasında olduğunu açıkladı. Karahan, "2025, 2026 ve 2027 yılları için enflasyon ara hedeflerimizi sırasıyla yüzde 24, yüzde 16 ve yüzde 9 olarak koruyoruz" dedi.

Sıkı para politikası

Karahan, 2024 Haziran’ından itibaren başlayan dezenflasyon sürecinin son dönemde yavaşladığını belirterek, "Sıkı para politikamızın sonuçlarını kademeli bir şekilde almaya devam ediyoruz. Atacağımız adımlarla enflasyonun ara hedeflerle uyumlu seyretmesini sağlayacağız" ifadelerini kullandı.

Küresel dezenflasyon sürecinin ivme kaybettiğini, buna karşın Merkez Bankası’nın kararlı duruşunu sürdüreceğini söyleyen Karahan, "Küresel belirsizlik yüksek seyretmeye devam ediyor. Faiz indirimlerinin birçok ülkede sınırlı biçimde sürmesi bekleniyor" diye konuştu.

Karahan, 12 ay sonrası enflasyon beklentilerinde iyileşmenin hız kestiğini ifade ederek, "Para politikasındaki kararlı duruşumuz, beklentilerdeki düzelmeyi destekleyecek. Enflasyonun düşüş eğilimiyle bu süreci güçlendireceğiz" diye belirtti.



Karahan, sıkı parasal duruşun devam ettiğini, TL lehine kredi büyümesinin sürdüğünü söyledi. Yabancı para mevduattaki artışın altın fiyatlarındaki yükselişten kaynaklandığını aktaran Karahan, "TL mevduatın payı yüzde 60 seviyesinde, tarihsel ortalamasına yakın seyrediyor" dedi.

