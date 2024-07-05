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Yayın Tarihi: 5 Temmuz 2024 10:00
 ~ Son Güncelleme: 5 Temmuz 2024 14:16
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Merih Demiral'ın 'bozkurt' işareti krizi

Milli futbolcu Merih Demiral, Almanya’da düzenlenen EURO 2024’teki Türkiye-Avusturya maçında ‘bozkurt’ işareti yaptığı için iki maç ceza aldı. Demiral’ın hareketi, Ankara ile Berlin arasında da krize yol açtı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Merih Demiral'ın 'bozkurt' işareti krizi
*Merih Demiral (Fotoğraf: Anadolu Ajansı)

Türkiye A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası’nın (EURO 2024) 2 Temmuz’daki son 16 turu maçında Avusturya’yı 2-1 mağlup ederken, golleri atan Merih Demiral, gol sevinci sırasında ‘bozkurt’ işareti yaptı.

Avrupa Futbol Federasyonları Birliği (UEFA), Demiral hakkında ‘uygunsuz davranışları’ iddiasıyla soruşturma başlattı.

Soruşturmanın, futbol sahalarında “siyasi, ideolojik, dini veya ırksal propaganda içeren her türlü davranışı yasaklayan”, UEFA Disiplin Yönetmeliği'nin 31(4) maddesi uyarınca açıldığı belirtildi.

UEFA Disiplin Kurulu, 5 Temmuz'da Melih Demiral'a iki maç ceza verdiğini açıkladı.

UEFA’dan Merih Demiral’a iki maç ceza
UEFA’dan Merih Demiral’a iki maç ceza
5 Temmuz 2024

'Bozkurt' krizi

Merih Demiral’ın ‘bozkurt’ işareti Türkiye ve Almanya arasında krize yol açtı. Turnuvaya ev sahipliği yapan Almanya’nın İçişleri Bakanı Nancy Faeser, “Aşırı sağcı Türklerin sembollerinin stadyumlarımızda yeri yok” açıklaması yaptı.

Dışişleri Bakanlığı ‘bozkurt’ işaretinin ‘tarihi ve kültürel bir sembol’ olduğunu öne sürdü ve Almanyalı yetkililerin tepkilerini ‘yabancı düşmanlığı’ olarak nitelendirdi. Ayrıca, Faeser’ın tepkisinin ardından Almanya’nın Ankara Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığı’na çağrıldı.

Almanya Türkiye Büyükelçisi'ni Dışişleri'ne çağırdı
Almanya Türkiye Büyükelçisi'ni Dışişleri'ne çağırdı
4 Temmuz 2024

Merih Demiral’ın ‘bozkurt’ işareti yapması Türkiye kamuoyunda hem destek hem de eleştirilere sebep oldu. Konu, siyasetin de gündemini belirledi. Birçok bakanın yanı sıra, AKP ve MHP’li isimler Demiral’a destek açıklamaları yaptı.

Demiral’a açılan soruşturma muhalefetin de gündemindeydi. Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, 4 Temmuz’da CHP Genel Başkanı Özgür Özel’le yaptığı görüşme sonrası ‘bozkurt’ işareti yaparak, “Alman devletinin bozkurt yapanlarla değil, Hitler işareti yapanlarla uğraşması daha isabetli olur” dedi.

CHP lideri Özel ise Demiral’a soruşturma açılmasını doğru bulmadıklarını, Türkiye’de de ‘işaret konusunda özgürlükçü olmak’ gerektiğini belirtti.

2018’de ‘ayrımcılık ve ideolojik propaganda’ yaptığı iddiasıyla 3 yıl 6 ay müsabakalardan men ve 273 bin lira para cezasına çarptırılan Amedspor oyuncusu Deniz Naki'yi hatırlatan Özel, “Ama bundan birkaç yıl önce bir genç sporcumuz bu sefer zafer işareti yapınca bugün bu işaretin özgürlüğünü savunanlar tarafından linç edilmişlerdi. Onları kendi tutarlılıkları açısından kendilerini sorgulamaya davet etmek lazım” diye konuştu.

(VC)

merih demiral euro 2024 uefa bozkurt işareti
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/haber/tff-den-merih-demiral-aciklamasi-ceza-haberleri-gercegi-yansitmiyor-297162
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/haber/disisleri-bakanligi-ndan-bozkurt-aciklamasi-tarihi-ve-kulturel-bir-sembol-297094
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