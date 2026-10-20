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YT: Yayın Tarihi: 20.10.2026 11:00 20 Ekim 2026 11:00
 ~  SG: Son Güncelleme: 21.10.2026 11:15 21 Ekim 2026 11:15
Okuma Okuma:  3 dakika

Meriç’te iki çocuğu ölen, biri kaybolan Kürt aile: “Bizi tehdit ederek bota bindirdiler”

Süleymaniye’den Almanya’ya gitmek için yola çıkan ailenin bulunduğu şişme bot, nehre açıldıktan kısa süre sonra alabora oldu. Anne Hozan Rüstem, dört kişilik bota çantalarıyla birlikte sekiz kişinin bindirildiğini söyledi.

Ferhat Yaşar

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Ferhat Yaşar

Ferhat Yaşar

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Görseli Büyüt
Meriç’te iki çocuğu ölen, biri kaybolan Kürt aile: “Bizi tehdit ederek bota bindirdiler”
Fotoğraf: Ömer Sönmez
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Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi’ne (IKBY) bağlı Süleymaniye kentinden Almanya’ya gitmek üzere yola çıkan beş kişilik Kürt ailenin üç çocuğundan ikisi, Türkiye-Yunanistan sınırındaki Meriç Nehri’nde yaşamını yitirdi. Üçüncü çocuk ise kayboldu.

Kaynak: Google Haritalar

Sekiz kişi dört kişilik bota bindirildi

14 Ekim Çarşamba akşamı Edirne’nin Bosnaköy yakınlarındaki NATO Köprüsü mevkisinde yaşanan olayda, anne Hozan Rüstem, baba Herêm Muhammed, üç çocukları ve diğer üç kişi şişme botla Yunanistan’a geçmeye çalışıyordu.

Botun alabora olmasının ardından anne ve baba sağ kurtuldu. Çift, olayın ardından sınır karakoluna giderek güvenlik güçlerinden yardım istediklerini söyledi. AFAD, jandarma ve sağlık ekiplerinin katılımıyla arama-kurtarma çalışmaları başlatıldı.

Sudan çıkarılarak Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırılan Heryad, burada hayatını kaybetti. Akıntıya kapılarak kaybolan diğer iki çocuk için arama çalışması başlatıldı.

17 Ekim’de beş yaşındaki Mêla’nın cansız bedenine ulaşıldı. Ailenin üçüncü çocuğu Hestiyar’ın bulunması için nehirde arama çalışmaları devam ediyor.

Hozan Rüstem ve Herêm Muhammed, Edirne İl Göç İdaresi Müdürlüğü’nde tutuluyor.

Herêm Muhammed: “Su diz boyu dediler”

Yaşadıklarını bianet’e anlatan Hozan Rüstem, göçmen kaçakçılarının kendilerine geçişin güvenli olduğunu söylediğini, ancak nehir kıyısına ulaştıklarında farklı bir durumla karşılaştıklarını anlattı.

Botun suya açıldıktan yaklaşık iki metre sonra bir ağaca çarparak devrildiğini belirten Rüstem, karanlıkta çocuklarını kaybettiğini ve eşinin yalnızca kendisini kurtarabildiğini söyledi.

Rüstem, yaşadıklarını şöyle anlattı:

Kaçakçılar bize suyun diz boyunda olduğunu ve geçişin yaklaşık 20 dakika süreceğini söyledi. Daha sonra nehir kıyısına geldik. Biz sekiz kişiydik. Hepimizi çantalarla birlikte 4 kişilik şişme bota bindirdiler. Tüm itirazlarımıza rağmen bizi tehdit ederek ve zorla bindirerek nehre doğru ittiler.

Rüstem, kaybolan çocuğu Hestiyar bulunmadan Türkiye’den ayrılmak istemediğini belirtti.

Üç şüphelinin kimliği belirlendi

Şüphelilerden birinin IKBY’li, diğer ikisinin ise Türkiye vatandaşı olduğu öğrenildi. Şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürüyor.

Göç yollarında çocuk ölümleri

IKBY’den Avrupa’ya yönelen göçün arkasında ekonomik ve siyasi nedenler bulunuyor. InfoMigrants’ın aktardığı Uluslararası Göç Politikaları Geliştirme Merkezi (ICMPD) araştırmasına göre, ekonomik fırsatların sınırlılığı, genç işsizliği, yolsuzluk, yönetim sorunları ve siyasi belirsizlik, bölgeden ayrılma nedenleri arasında öne çıkıyor.

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR), Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) ve Uluslararası Göç Örgütü’nün (IOM) 2 Ekim’de yayımladığı ortak rapora göre, 2025’te Yunanistan’a kara ve deniz yoluyla ulaşan 9 bin 978 çocuğun 6 bin 971’i ailesi veya kendisinden sorumlu bir yetişkinin refakatinde yolculuk etti.

IOM’un 13 Ekim’deki açıklamasına göre ise 2014-2025 yılları arasında dünya genelindeki göç yollarında en az 4 bin 414 çocuk yaşamını yitirdi. Aynı dönemde kaydedilen yaklaşık 81 bin ölüm ve kayıp vakasının yüzde 55,5’inde kişilerin yaş bilgisi bulunmuyor. Bu nedenle yaşamını yitiren çocukların gerçek sayısının çok daha yüksek olabileceği belirtiliyor.

IOM, göç yollarındaki ölümlerin önlenmesi için arama-kurtarma kapasitesinin artırılması, ölümlerin daha kapsamlı biçimde kayıt altına alınması ve hükümetlerle insani yardım kuruluşları arasındaki veri paylaşımının güçlendirilmesi çağrısında bulundu.

(FY)

Haber Yeri
İstanbul
göç meriç nehri göçmen Mülteci edirne
Ferhat Yaşar
Ferhat Yaşar
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bianet İnsan Hakları Muhabiri (Temmuz 2026). Gazete Duvar (2019-2025) ve Kurdsat News'te (2025-2026) çalıştı. İstanbul Aydın Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunu (2021).

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