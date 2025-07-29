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İKLİM KRİZİ
Yayın Tarihi: 29 Temmuz 2025 11:25
 ~ Son Güncelleme: 29 Temmuz 2025 13:41
2 dk Okuma

Meriç Nehri’nde su seviyesi düştü, tarihi köprünün ayakları ortaya çıktı

İklim krizine bağlı su çekilmeleri, farklı bölgelerdeki tarihi yapıları gün yüzüne çıkarmaya devam ediyor.

BİA Haber Merkezi

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BİA Haber Merkezi

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Görseli Büyüt
Meriç Nehri’nde su seviyesi düştü, tarihi köprünün ayakları ortaya çıktı
Fotoğraflar: Anadolu Ajansı

Aşırı sıcaklar ve buharlaşmanın etkisiyle Edirne’deki Meriç Nehri’nde su seviyesi önemli oradan düştü.

Anadolu Ajansı’nda yer alan habere göre, nehir yatağındaki düşüş, yüzyıllar öncesine ait ahşap bir köprünün taş ayaklarının gün yüzüne çıkmasına neden oldu.

Devlet Su İşleri’nin (DSİ) verilerine göre, Kirişhane İstasyonu’nda nehrin debisi saniyede yalnızca 37 metreküp olarak ölçüldü.

Hem tarımsal sulama hem de iklim krizinin etkisiyle hızla çekilen su, yurttaşlar arasında hem şaşkınlık hem de kaygı yarattı.

Kuraklıkla gün yüzüne çıkan tarihi yapılar

Söz konusu görüntüler, iklim krizinin etkisiyle Türkiye’de giderek daha sık görülmeye başlandı.

Daha önce Van Gölü’nde, su seviyesinin düşmesiyle binlerce yılda oluşmuş mikrobiyalitler ile üzerindeki Ktouts Manastırı’yla bilinen Çarpanak Adası’nı karaya bağlayan antik yol ortaya çıkmıştı.

2022 yılında ise gölde yaşanan çekilme sonucu Erciş kıyılarında Urartulara ait 11 basamaklı antik liman gün yüzüne çıkmış, yetkililer bu yapının dönemin deniz taşımacılığı için kullanıldığını açıklamıştı.

Van Gölü’ndeki çekilmeyle antik Urartu Limanı ortaya çıktı
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Benzer bir durum, Bursa’nın İznik ilçesinde de yaşandı. İznik Gölü kıyısındaki bazilika çevresinde 2015’ten bu yana yürütülen su altı kazıları kapsamında, su seviyesinin azalmasıyla Hıristiyanlara ait olduğu değerlendirilen mezarlık alanları ve kilise açığa çıktı.

Aynı gölde 2022 yılında ise, yaklaşık 1500 yıl önce Aziz Neophytos adına inşa edildiği belirlenen ve su altı arkeoloji müzesine dönüştürülmesi planlanan bazilikanın büyük bölümü göl yüzeyinde görünür hale geldi. Yapı, kıyıyla birleşirken antik limana ait bir mendirek de suyun çekilmesiyle gün yüzüne çıktı. (TY)

Kuraklık, İznik Gölü'ndeki batık bazilikayı görünür hale getirdi
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Haber Yeri
İstanbul
meriç nehri iklim krizi Türkiye'de kuraklık sorunu kuraklık tarihi yapılar kuraklıkla ortaya çıkan yapılar
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