Meriç Kahraman: Hükümet, Gezi eylemleri sırasında eşimle sürekli irtibat halindeydi

Gezi Parkı davasından 18 yıl hapis cezasına çarptırılan ve İstanbul-Silivri’deki Marmara Cezaevi’nde tutuklu bulunan şehir plancısı Tayfun Kahraman’ın eşi Meriç Demir Kahraman, sosyal medya hesabı X’ten bir video yayımladı.

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“Gezi Davası’nda tutuklanan arkadaşlarımız yüz akımızdır”

Meriç Demir Kahraman, eşinin, Gezi eylemlerinin şiddete dönüşmemesi için çaba sarf ettiğini söyledi, “Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Tayfun ile doğrudan görüştü. Hükümet, Gezi eylemleri sırasında eşimle sürekli irtibat halindeydi. Başbakan Vekili Bülent Arınç ile yapılan toplantıya da Tayfun katıldı. Gezi eylemlerinin şiddete dönüşmemesi için eşim de dönemin hükümet yetkililere kadar çaba harcadı” dedi.

Videoda, 2013 yılında Tayfun Kahraman’ın, o zaman Başbakan olan Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesinin ardından yaptığı açıklama yer aldı. Kahraman, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan’ı da etiketleyerek şu paylaşımı yaptı:

“Cebir ve Şiddetle Hükümeti Devirmeye Teşebbüs” ettiği iddiasıyla yargılandı ve aleyhine tek bir delil olmadan 18 yıl hapse mahkum edildi. Dönemin Başbakanı Sn.@RTErdogan ile görüşen heyetin içerisinde olduğu ve çözüm için uğraştığı ise yok sayıldı. Soruyoruz; Bu hukuksuzluğu kim, ne için yapıyor, ne kazanıyor ve ülkemiz ne kaybediyor? #HatırlaTürkiye #MasumlarİçinAdalet #HakHukukAdalet”

Kahraman videoda şöyle dedi:

“Sayın Başbakan’a, günlerden bu yana ifade ettiğimiz değerlendirmelerimizi bugün tekrar ifade ettik. Yargı sürecinin sonucunu bekleyeceklerini ve ardından halk oylamasına gitmek istediklerini bizlere ilettiler. Sayın Başbakan oylama sonucunda park olarak kalmasının tercih edilmesi halinde vatandaşlarımız, İstanbullular, bu alanın park alanı olarak kalmasını tercih ettiklerinde bu karara uyacaklarını ifade ettiler.”

(EMK)