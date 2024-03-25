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Yayın Tarihi: 25 Mart 2024 14:49
 ~ Son Güncelleme: 25 Mart 2024 14:55
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Meriç Demir Kahraman iki yıl ara ile çekilmiş fotoğrafı paylaştı: Hakkımız olan adaleti istiyoruz

Gezi Davası'nda tutuklu şehir plancısı eşi Tayfun Kahraman ve kızı Vera'nın birlikte iki yıl arayla çekilmiş fotoğraflarını paylaşan Meriç Demir Kahraman, bir kez daha adalet çağrısı yaptı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Meriç Demir Kahraman iki yıl ara ile çekilmiş fotoğrafı paylaştı: Hakkımız olan adaleti istiyoruz

Şehir Plancısı Dr. Meriç Demir Kahraman Gezi Parkı davasından 18 yıl hapis cezasına çarptırılan ve İstanbul-Silivri’deki Marmara Cezaevi’nde tutuklu bulunan şehir plancısı eşi Tayfun Kahraman’a dair sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. 

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Kızı Vera'yla eşinin birlikte 2 yıl arayla çekilmiş iki fotoğrafını paylaşan Meriç Demir Kahraman paylaşımında şöyle dedi: 

"2 fotoğraf arasında 7'den fazla fark var. 2 fotoğraf arasında 2 satır gerekçe gösterilmeksizin, hukuksuzca tutsaklıkla, ayrılıkla geçen, zulüm dolu 2 yıl var. Hakkımız olan 2 satır adaleti bekliyoruz."

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(EMK)

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6 Ekim 2023
/haber/avrupa-nin-acil-tartisma-gundemi-gezi-davasi-osman-kavala-ve-daglik-karabag-285888
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