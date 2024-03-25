Meriç Demir Kahraman iki yıl ara ile çekilmiş fotoğrafı paylaştı: Hakkımız olan adaleti istiyoruz

Gezi Davası'nda tutuklu şehir plancısı eşi Tayfun Kahraman ve kızı Vera'nın birlikte iki yıl arayla çekilmiş fotoğraflarını paylaşan Meriç Demir Kahraman, bir kez daha adalet çağrısı yaptı.