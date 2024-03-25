Meriç Demir Kahraman iki yıl ara ile çekilmiş fotoğrafı paylaştı: Hakkımız olan adaleti istiyoruz
Şehir Plancısı Dr. Meriç Demir Kahraman Gezi Parkı davasından 18 yıl hapis cezasına çarptırılan ve İstanbul-Silivri’deki Marmara Cezaevi’nde tutuklu bulunan şehir plancısı eşi Tayfun Kahraman’a dair sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.
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Kızı Vera'yla eşinin birlikte 2 yıl arayla çekilmiş iki fotoğrafını paylaşan Meriç Demir Kahraman paylaşımında şöyle dedi:
"2 fotoğraf arasında 7'den fazla fark var. 2 fotoğraf arasında 2 satır gerekçe gösterilmeksizin, hukuksuzca tutsaklıkla, ayrılıkla geçen, zulüm dolu 2 yıl var. Hakkımız olan 2 satır adaleti bekliyoruz."
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Meriç Demir Kahraman: Merhaba, biz gerçeğiz
2 fotoğraf arasında 7'den fazla fark var.— Dr. Meriç Demir Kahraman (@de_meric) March 25, 2024
2 fotoğraf arasında 2 satır gerekçe gösterilmeksizin, hukuksuzca tutsaklıkla, ayrılıkla geçen, zulüm dolu 2 yıl var.
Hakkımız olan 2 satır adaleti bekliyoruz. pic.twitter.com/VGjMNapiQ0
(EMK)