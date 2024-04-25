Meriç Demir Kahraman: Adaleti geciktirmeyin

Gezi Parkı Direnişi nedeniyle 25 Nisan 2022'de İstanbul 31. Ağır Ceza Mahkemesi’nde Osman Kavala'ya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası, Mücella Yapıcı, Çiğdem Mater, Hakan Altınay, Can Atalay, Mine Özerden, Yiğit Ali Ekmekçi, Tayfun Kahraman'a da 18’er yıl hapis cezası verildi.

28 Eylül 2023’te Yargıtay 3. Ceza Dairesi Kavala'nın müebbet, Atalay, Mater, Kahraman ve Özerden'in 18 yıl ağır hapis cezalarını onarken, Ekmekçi, Yapıcı ve Altınay'ın cezalarını bozdu ve serbest bıraktı.

Dava kapsamında iki yıldır tutuklu olan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Daire Başkanı olarak görev yapan şehir planlama uzmanı Tayfun Kahraman'ın eşi Meriç Demir Kahraman, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla 'adil yargılama' talebini bir kez daha dile getirdi.

Meriç Demir Kahraman, X hesabından Tayfun Kahraman’ın tutuklandığı gün, küçük kızı Vera ile vedalaştığı anları paylaştı ve "Adaleti geciktirmeyin, herkesin gördüğü ve bildiği bu hukuksuzluğa bir an önce son verin" dedi.

Meriç Demir Kahraman, paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Aşağıdaki görüntüler 2 yıl önce bugün çekildi.

2 satır somut gerekçeden ve delilden yoksun bir yargı kararı ile eşim ve meslektaşım Tayfun Silivri'de tutsak edileli beri tam 2 yıl geçti. Aile bütünlüğümüze kast edilen bu süreçte adaleti tırnaklarımızla kazımaya çalışarak 2 koca yıl geçirdik. 2 yıl boyunca adil yargılanmak için çabaladık.

Kızımız Vera 2 yaş büyüdü, okula başladı, bisiklete binmeyi öğrendi, biraz biraz okumaya yazmaya başladı. İlk yazıları hapisteki babasına mektuplar oldu.

Anayasa Mahkemesi'ni bir an önce yaşadığımız bu zulmü sonlandırmaya ve adil yargılanma hakkımızı sağlamaya davet ediyoruz. Adaleti geciktirmeyin, herkesin gördüğü ve bildiği bu hukuksuzluğa bir an önce son verin."

Aşağıdaki görüntüler 2 yıl önce bugün çekildi.



2 satır somut gerekçeden ve delilden yoksun bir yargı kararı ile eşim ve meslektaşım Tayfun Silivri'de tutsak edileli beri tam 2 yıl geçti. Aile bütünlüğümüze kast edilen bu süreçte adaleti tırnaklarımızla kazımaya çalışarak 2 koca… pic.twitter.com/iRmNq0fIRo — Dr. Meriç Demir Kahraman (@de_meric) April 25, 2024

(EMK)